Gustavo Canto discutió con Ismael Rescalvo, antes de salir de Emelec

El zaguero argentino Gustavo Canto fue contratado por Emelec. Foto: Tomada de la cuenta Twitter @CSEmelec

Redacción Deportes

La salida de Gustavo Canto de Emelec generó sorpresa. El defensa argentino rescindió su contrato y reveló que antes de hacerlo tuvo una discusión con el DT, Ismael Rescalvo.

El gaucho solo jugó cinco partidos con los eléctricos, cuatro por la primera etapa del torneo local y uno por la Copa Libertadores. Su paso por el cuadro guayaquileño estuvo marcado por las lesiones.

“Evidentemente mi rendimiento no fue bueno, creo que fue por mi lesión, tuve mala suerte, porque no fueron musculares, sino por un choque con un compañero, Me tomó unos meses y no estaba bien físicamente aparte no me ayudaron mucho”, dijo el jugador, en una entrevista para radio Sucre.

Aclaró que quienes no lo ayudaron fueron los miembros del cuerpo técnico, según él, el departamento médico sí estaba pendiente de sus lesiones. Su relación con el DT Rescalvo no era buena, según dejó entrever.

“Tuvimos una charla subida de tono (con Rescalvo), y fue una decisión de ambos, no hubo inconvenientes y se lo explique a Marcos Mondaini (gerente del club)”, dijo el zaguero, que regresó a su país a la espera de concretar su vinculación a otro equipo.

Con su salida, Emelec liberó un cupo de extranjero, que podría ser usado para reforzarse de cara a la segunda etapa. Los eléctricos finalizaron la primera parte del torneo en el sexto puesto, lejos del líder, Barcelona.