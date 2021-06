Gustavo Alfaro probó a Campana para el juego ante Venezuela; Plata en duda

Redaccion Deportes

El DT Gustavo Alfaro busca variantes para enfrentar a Venezuela, en la segunda fecha de la Copa América. El cotejo está pactado para el 20 de junio del 2021. Una de las principales variantes que haría Alfaro en Río de Janeiro sería en el ataque. La falta de gol es una de las preocupaciones del técnico, que en estos últimos tres partidos solo pudo marcar uno.



Se trataría de Leonardo Campana. El delantero del Famalicao de Portugal reemplazaría a Michael Estrada. Al menos eso fue lo que hizo en el entrenamiento de este viernes 18 de junio.

#JhegsonMendez “El partido es largo y hay que construirlo para que salga a nuestro favor”



📹 Mira la entrevista completa en 👉🏽 https://t.co/tQyQjkXXRE#SiempreconLaTri 🇪🇨⚽️ pic.twitter.com/98qcVeQtGp — La Tri (@LaTri) June 19, 2021



Ecuador se entrenó así: Pedro Ortiz, Ángelo Preciado, Robert Arboleda, Piero Hincapié, Pervis Estupiñán; Ángel Mena, Jhegson Méndez, Moisés Caicedo, Gonzalo Plata; Énner Valencia , Leonardo Campana.



El entrenamiento no fue del todo positivo. También se encendieron las alarmas por una molestia muscular de Gonzalo Plata. El jugador del Sporting Lisboa fue atendido de forma inmediata por el personal médico de la Selección. No se ha descartado si podrá o no jugar ante Venezuela.