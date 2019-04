Un Técnico Universitario ausente en la cancha perdió 3-1 frente a Guayaquil City en el estadio Christian Benítez

LEA TAMBIÉN

Guayaquil City vive una excelente racha futbolística. En sus últimos dos partidos ha marcado nueve goles. Este domingo 28 de abril de 2019, en el estadio Christian Benítez, ganó 3-1 frente al Técnico Universitario. Los goles los marcaron Jonathan Perlaza (17' y 46'), Michael Hoyos (31') y el descuento lo puso en el segundo tiempo Willer Marret (46').

El Técnico la pasó bastante mal durante el primer tiempo. Guayaquil City no solo fue superior, sino que la presencia del rodillo en el área rival fue nula. El juego se concentró en el área defensiva de los ambateños, con incesantes presiones por parte de la delantera ciudadana.

La primera advertencia de Guayaquil City al rodillo llegó al minuto 13 del primer tiempo. El delantero Anderson Naula tomó el balón dentro del área y disparó directo a la portería de Walter Chávez. Sin embargo, el esférico golpeó el palo izquierdo del arco ambateño.



En el 17, Jonathan Perlaza puso en ventaja a los locales. La jugada la inició él mismo. Dio un pase adelantado que iba dirigido a Pablo Mancilla, este disparó directo al arco, pero Chávez logró tapar. Sin embargo, el balón rebotó hacia adelante y Perlaza aprovechó la oportunidad. El portero ya no pudo hacer nada para detener la pelota.



El segundo gol del cuadro albiceleste vino de la mano de Michael Hoyos en el minuto 31. El tanto llegó después de una elegante triangulación entre Hoyos, Marcos Cangá, Alejandro Castillo, y Anderson Naula. El argentino recibió el balón dentro del área y dio un fuerte disparo al costado derecho del arco, que puso el 2-0 en favor del conjunto guayaco.



Pero la delantera de Guayaquil City todavía no había terminado en el primer tiempo. En el minuto 46 llegó el tercer gol; lo hizo Jonathan Perlaza, con un pase de Anderson Naula. Así, Perlaza firmaba su doblete y hacía oficial la goleada de 3-0 ante el cuadro tungurahuense.



El Técnico Universitario intentaba reivindicarse en los primeros minutos del segundo tiempo. En el minuto 46, Willer Marret ponía el descuento de 3-1. Charles Vélez cobró un potente tiro libre con efecto que golpeó en el poste de Gonzalo Valle. Marret aprovechó el rebote y logró marcar.



Esta fue la única acción destacable del rodillo en el partido. Después de esta, el Guayaquil City siguió dominando por completo el balón, aunque no logró marcar más goles que los que anotó en la primera parte. En el último minuto del partido, el cuadro guayaquileño intentó anotar su cuarto gol con un contraataque. Perlaza dio un potente remate que impactó en el palo superior.

El árbitro central del partido fue Roberto Alarcón. Los asistentes principales del juez fueron Luis Geovanny Vera y Luis Gabriel García. David Medina fue designado como cuarto árbitro.



