Una nueva jornada de los dieciseisavos de final de la Copa Ecuador se llevó a cabo durante este miércoles 8 de agosto del 2025 y tuvo dos compromisos. Guayaquil City eliminó a Mushuc Runa e Independiente del Valle a Imbabura.

A partir de las 16:30 de la fecha mencionada, los choques del certamen copero arrancaron. El encargado de abrir la jornada fue el disputado entre el ‘Ponchito‘ y el cuadro guayaquileño, mientras que el de ‘rayados’ y ‘gardenios’ se llevó a cabo a las 19:00.

Más noticias:

Los dos nuevos compromisos definirían al octavo y noveno club que iría a los octavos de final. Antes de tales cotejos, Deportivo Santo Domingo, El Nacional, La Cantera de Pastaza, Liga de Quito, Aucas, Emelec y Universidad Católica ya se habían clasificado.

Tras los choques entre Guayaquil City y Mushuc Runa e Independiente del Valle e Imbabura, únicamente restan siete cotejos por jugarse. Para finales de agosto, todos los cruces de octavos ya estarán definidos.

Mushuc Runa sigue en espiral y cayó ante el Guayaquil City

Guayaquil City se sumó a las sorpresas y a los clubes de categoría inferior que vencieron a los de una mayor. La escuadra dirigida por Pool Gavilánez se impuso por un marcador de 3-1 en el Estadio Christian Benítez a los del DT Fabían Frías.

El cuadro del litoral fue el primero en conseguir la ventaja en el partido y no tuvo inconvenientes para sostenerla. Édison Mero puso el tanto que abrió el marcador y Manuel Palma amplió el marcador. Jhonatan dos Santos consiguió el descuento para el ‘Ponchito’, pero Miller Bolaños fue quien selló la victoria de los ‘ciudadanos’.

Con tal derrota, Mushuc Runa llegó a los 10 partidos al hilo sin ganar entre todas las competiciones. El la Liga Pro ocupa la última casilla de la tabla de posiciones y en Copa Sudamericana espera por su choque en los octavos de final ante Independiente del Valle.

El Imbabura no fue obstáculo para Independiente del Valle

En su partido, Independiente del Valle no tuvo inconvenientes para superar al Imbabura. El conjunto rayado se impuso por un marcador de 1-0 ante la escuadra gardenia.

Pese a que planteó un equipo alterno, el cuadro negriazul mantuvo las líneas equilibradas y compactas. Un gol de Yandri Vásquez fue el que le dio la victoria a su equipo. El marcador pudo ser más abultado, pero Michael Hoyos erró un penal.

El siguiente partido de la Copa Ecuador será el jueves 7 de agosto del 2025 entre Baños Ciudad de Fuego y Deportivo Cuenca. La escuadra de Tungurahua hará de local y recibirá al ‘Expreso Austral’.