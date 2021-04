El Granada deja de soñar en Old Trafford y el United avanza a semifinales

Cercenó el Manchester United las esperanzas del Granada de seguir engordando su aventura europea. Un gol de Edinson Cavani en el arranque de partido y otro de Vallejo en propia puerta en el descuento, diluyó el sueño de los andaluces, que cayeron de pie en Old Trafford (2-0).

El 0-2 que arrastraban los españoles de la ida fue una losa demasiado grande para un Granada que encima se encontró con la puntilla de Cavani a los seis minutos. En una jugada de tres toques, Alex Telles puso la pelota al área, Paul Pogba la peinó de cabeza y Cavani, sin oposición, tuvo tiempo de dejarla caer y fusilar con la zurda.



Las malas noticias empeoraron cuando Maxime Gonalons se tuvo que ir dolorido, entrando en su lugar Jorge Molina, pero el Granada se mantuvo vivo, quizás no en la eliminatoria, para la que necesitaban tres goles, pero sí en el partido, en el que no perdieron la cara.



Aunque siempre fue el United el que más peligro generaba cada vez que Bruno Fernandes llegaba a la frontal, los hombres de Diego Martínez contuvieron a los ingleses y evitaron que se pegaran un festín. Tampoco se volvieron locos los andaluces en buscar una remontada que era casi imposible. De Gea apenas fue inquietado en un par de ocasiones.



Conscientes de la superioridad de los 'Diablos Rojos', el Granada aguantó el tipo y obligó a que los de Ole Gunnar Solskjaer no se relajaran. Incluso pudo lograr el empate Germán, el capitán, en un disparo a la media vuelta que había dejado clavado a De Gea.



Con el encuentro dormido ya, aunque hubo amago de tangana en una entrada de Herrera a Fred, hubo tiempo para regresara a los terrenos de juego Juan Mata, que no jugaba desde el pasado 21 de febrero.



El centrocampista español entró a 20 minutos del final y ayudó a que el United anestesiara el partido y cerrara su pase a semifinales de la competición provocando en un remate de cabeza el 2-0 del United, convertido por Vallejo en propia puerta.



El Granada se marcha de la Europa League tras pasar la fase de grupos eliminado al PAOK Salónia y al Omonia, y después de superar en los cruces al Nápoles y al Molde. Su mejor participación en Europa se cierra en el Teatro de los Sueños, el mejor escenario posible, y ante un rival de la historia y la grandeza del Manchester United. Se acaba el sueño, pero se quedan los recuerdos.