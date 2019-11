Énner Valencia goleó más en amistosos y Agustín Delgado, en eliminatorias

LEA TAMBIÉN

Énner Valencia se despojó del peto de calentamiento y se acercó a la línea de media cancha del desierto estadio Reales Tamarindos de Portoviejo, en el partido ante Trinidad y Tobago. Recibió las últimas instrucciones del entrenador encargado de la Selección, Jorge Célico, y después se internó en la cancha, a paso rápido, en reemplazo de Michael Estrada.

La fragilidad e inocencia de la defensa centroamericana era una invitación que ‘Superman’ no estaba dispuesto a pasar por alto. Con apenas 12 minutos en cancha, el ariete marcó el 2-0 del partido, su gol 30 en la Selección. Estaba a un tanto de la marca histórica de goles de Agustín Delgado en la Tri y le quedaba aún partido para vulnerar a una zaga de jugadores fuertes, pero fácilmente vulnerables.

Cinco minutos antes del final del juego, al goleador le quedó un balón en el área y logró el hito: igualar al ‘Tin’, que consiguió su gol 31 en el Mundial de Alemania 2006, en la victoria 3-0 ante Costa Rica en la fase de grupos.



Hoy, 19 de noviembre del 2019, Valencia pudiera ampliar su ventaja y convertirse en el máximo goleador de la Selección. Desde las 20:00, la Tricolor se enfrenta con Colombia, en Nueva Jersey, en el último amistoso de la temporada.



El ‘Tin’ se retiró del fútbol en el 2009, vistiendo la camiseta de Emelec. Desde aquel Mundial de Alemania, tuvieron que pasar 13 años para que su marca fuese alcanzada. En aquel 2009, el delantero conoció a un joven que empezaba a destacarse en las juveniles del cuadro eléctrico: Énner Valencia, que ese año marcó 10 goles en 28 partidos en el torneo Sub 20 con la elástica del ‘Bombillo'.

Valencia se entrenaba con el equipo de Primera y allí tuvo la oportunidad de acercarse a Delgado. “El ‘Tin’ siempre me aconsejaba, sobre todo en los entrenamientos. Me decía que no me prepare solo para el próximo partido, sino para toda la carrera, que había que ser profesional”, recordó hace poco Valencia, ahora delantero de los Tigres de México.



Después, ‘Superman’ tuvo una carrera trepidante: desde el 2010 hasta el 2013 brilló en Emelec y por ello fue convocado a la Selección, dirigida por Reinaldo Rueda. El DT colombiano lo ubicó como ariete, cuando en el equipo eléctrico actuaba como mediapunta o extremo por derecha.

En la Tri, Valencia precisó de 53 partidos para conseguir sus 31 tantos, mientras que Delgado logró la marca en 72 juegos.



‘Superman’ goleó más en amistosos (18 en 25 partidos, contra cuatro goles del ‘Tin’ en 24 juegos), mientras que Delgado fue más efectivo en eliminatorias: 16 de sus tantos los anotó en los premundialistas, mientras Valencia solo convirtió cinco. En Mundiales, ambos llevan la misma cifra: tres anotaciones.



Juan Carlos Burbano, exseleccionado, considera que los goles de Delgado fueron más decisivos. “No desmerezco la marca de Énner, pero el ‘Tin’ era un goleador que te hacía ganar partidos. Además, sus goles eran en eliminatorias, que es un torneo oficial, una competencia más dura que los partidos amistosos”.



Otro exseleccionado, Julio César Rosero, es más conciliador. Para él, anotar en Selección siempre es complicado. “Jugar por la Selección entraña una responsabilidad grande. Hay mérito en los dos casos, aunque destaca el poderío ofensivo mostrado por ‘Tin’ Delgado en el centro del área.



Valencia será uno de los fijos para el inicio de las eliminatorias, el próximo año.