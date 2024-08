El nacimiento de una estrella en la marcha ecuatoriana se dio con zapatos rotos. Así fue como la marchista Glenda Morejón cruzó la meta y se consagró campeona juvenil en el Mundial Sub-18 de 2017. Siete años después, la deportista buscará el oro en los Juegos Olímpicos de París 2024 junto a Daniel Pintado.

Morejón nació en Ibarra el 20 de mayo del 2000. Hija del docente Luis Morejón y de la comerciante de frutas Carmen Quiñónez, se inició en la marcha atlética gracias al entrenador Giovan Delgado. El apoyo de sus padres, que se ha mantenido, fue fundamental para poder llegar a la élite deportiva y mantenerse en ella a pesar de las adversidades y el factor económico.

“Al principio no tenía el apoyo de las entidades gubernamentales ni de la empresa privada, más bien siempre tuve el soporte de mi familia. Al ganar el Mundial Sub-18 se sumaron entidades que me apoyaron económicamente”, manifestó en diálogo con EL COMERCIO antes de los Juegos Olímpicos. A su vez, señaló que aquello también le sirvió para crecer en otros aspectos como el académico, donde realiza estudios de grado en psicología.

Lo conseguido en 2017 solo fue una muestra del espíritu de lucha de Morejón, que en la previa de los Juegos Olímpicos también superó una enfermedad. La marchista fue diagnosticada con endometriosis en 2023, pero siguió el proceso y lo controló junto a los médicos, de forma que las cirugías no fueron necesarias y pudo llegar a los Juegos Olímpicos de París.

“Agradezco, sobre todo, a mí familia, que siempre estuvo ahí y me apoyó diariamente para no rendirme, seguir mis sueños y cumplirlos. Me siento muy orgullosa de volver a representar a millones de ecuatorianos y saber que soy una inspiración y motivación para las futuras generaciones, en especial para mis sobrinos” agregó.

Daniel Pintado cumple sueños para su madre

Al llegar a los Juegos Olímpicos, uno de los sueños de Daniel Pintado era el triunfar en función de una promesa que le había realizado a su madre. Así lo dio a conocer su hermano David Pintado después de que este lograse el oro en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Tras decidirse por su carrera como marchista, el atleta cuencano le había prometido a ella una casa propia. Después de consagrarse en la máxima cita deportiva, este espera poder hacerlo realidad.

Al igual que su progenitora, sus hijos también se erigen como una de los principales motores. “La motivación más grande que tengo son mis hijos. Nicolás y José son lo más importantes” había manifestado a EL COMERCIO.

Glenda Morejón y Daniel Pintado vuelven a la acción en Juegos Olímpicos

Morejón y Pintado competirán juntos en los Juegos Olímpicos de París 2024, pero esta no será la primera vez que lo hagan dentro de la cita deportiva. Ambos ya tuvieron sus propias competencias individuales en los 20 kilómetros marcha.

En el mencionado evento, Daniel Pintado se colgó la medalla de oro y le dio a primera a Ecuador dentro de la competencia. A su vez, repitió el mismo logró de Jefferson Pérez después de 28 años, pues este había sido el único en obtener tal distinción en dicha prueba.

Dentro de la categoría femenina, Glenda Morejón partió como una de las favoritas, sin embargo, no alcanzó a finalizar en el podio. La ibarreña finalizó en el puesto seis.