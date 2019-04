Gimnasta se fracturó sus dos piernas durante una competencia

LEA TAMBIÉN

Samantha Cerio, gimnasta y estudiante de ingeniería aeroespacial de la Universidad de Auburn, sufrió un accidente que afectó a sus dos piernas mientras presentaba su rutina, la noche del viernes 5 de abril del 2019, durante un evento regional de la Asociación Nacional de Atletas Universitarios (NCAA, por sus siglas en inglés) en Baton Rouge, Louisiana, Estados Unidos.

Cerio se disponía a realizar un doble salto frontal con un aterrizaje ciego pero erró en el descenso. Al caer, sus piernas se doblaron. Inmediatamente la atleta mostró síntomas de dolor. Jeff Graba, su entrenador, y miembros del personal médico del evento se acercaron rápidamente a socorrerla.



De acuerdo con el diario The Sun, la gravedad de las fracturas aún no ha sido confirmada, pero se sospecha que la gimnasta de 18 años se rompió ambas piernas y que además, sus dos rodillas se dislocaron.



Samantha Cerio ganó los premios All-SEC, una conferencia de la División I de la NCAA, en 2017 y 2018; sin embargo, el domingo 7 de abril, Cerio realizó una publicación en su cuenta de Instagram donde anunció su retiro de esta disciplina deportiva.

“La noche del viernes fue mi última noche como gimnasta. Después de 18 años colgué mis manos y dejé la tiza. No podría estar más orgullosa de la persona en la que me convertí gracias a la gimnasia. Me enseñó trabajo duro, humildad, integridad y dedicación, sólo por nombrar algunas cosas. Me dio desafíos y obstáculos que nunca hubiera imaginado. Puede que no haya terminado como lo había planeado, pero nada sale como se planea” señaló.

Aunque la atleta no develó su pronóstico médico, el doctor Mario Ochoa, especialista en Medicina del Deporte, consultado por este Diario señaló que aparentemente “la deportista sufre una doble fractura de tibia y peroné bilateral, es una lesión muy compleja e incapacitante para cualquier persona y mucho más para ella”.



“No poseo placas para determinar la gravedad de lo sucedido, pero la necesidad de una cirugía y colocación de material de osteosíntesis (operación quirúrgica que consiste en la unión de fragmentos de un hueso fracturado mediante la utilización de elementos metálicos) es eminente; prácticamente esta lesión la podría dejar fuera de la alta competencia de por vida”.



“El proceso de osteosíntesis fácilmente supera las 3 semanas, y la rehabilitación física llegará mínimo a 6 meses. Luego de este tiempo, ella recién podría intentar retomar su entrenamiento. Lo más grave es que perderá parte de su coordinación en sus extremidades inferiores, habilidad que la destacó en esta disciplina”, dijo el galeno.