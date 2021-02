El DT Pool Gavilánez habría cerrado el libro de pases del Guayaquil City

El DT Pool Gavilánez, del Guayaquil City, analizó la calidad de los fichajes que la dirigencia hizo para reforzar la plantilla 2021. Destacó a los de renombre y a otros elementos que se unieron a inicios del año.

Sobre Bryan Riveros destacó su entrega y fortaleza. El defensor quedó campeón con Barcelona en el 2020 y esta temporada reforzará al club que jugará la Copa Sudamericana.



“Es un lateral izquierdo como no hay muchos en Ecuador. Es alto, fuerte, rápido, es bueno en el uno contra uno y tiene buen centro. No le encuentro por donde fracasará en su carrera, él debe convencerse", aseguró Gavilánez.



También aseguró que la contratación de Marcos Caicedo, Fernando Gaibor y Manuel Balda le dan brillo a su plantilla y sobre todo a la LigaPro.



“Tener jugadores como Marcos Caicedo, Gaibor, Balda son un lujo para nosotros y para la LigaPro. Quizás Caicedo no dio cómo espero mucha gente, pero yo creo que lo hizo bien en Liga de Quito”, aclaró.



También confesó que se pudiera fichar un delantero más en caso de que se lesione uno de sus dos atacantes.



“Los delanteros son Miguel Parrales y Ángel Quiñónez, no me queda ni un poquito de duda, pero pueden jugar los dos juntos y eso nos permite analizar si traemos otro delantero por si se nos lesiona uno. Si no, ahí quedamos", complementó.