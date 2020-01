Futbolistas reclaman salarios; la LigaPro y FEF harán controles

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Marcos Cangá, de 31 años, fue uno de los primeros que rompió el silencio. El lateral derecho salió a reclamar públicamente los USD 35 000 que el Guayaquil City adeuda, por dos meses de salario (del torneo 2019) y un valor pendiente de la prima acordada al inicio del año.

La directiva del City se molestó con las acciones del futbolista y finiquitó su situación. Pero, por su reclamo, Cangá no seguirá en el equipo este año.



Recibir el dinero que le debían le sirvió para pasar las fiestas de diciembre junto a su familia aún con la incertidumbre de no saber dónde continuará su carrera. Sus derechos deportivos aún son de Independiente del Valle.



El propio entrenador del equipo ciudadano, Pool Gavilánez, contó que el club ya no le puede pagar el salario y fue difícil retener al lateral. No fue el único caso de un jugador que reclamó el pago de su sueldo.



Roberto ‘La Tuka’ Ordóñez también contó su historia: a él le debían dos meses de salario y el premio por el título obtenido con el Delfín, el año pasado, en el torneo local.



Hubo una aclaración al paso. “Tengo entendido que Roberto se acercó hoy (el viernes) a cobrar los valores pendientes. No debemos a ningún jugador y estamos al día en todos los rubros”, respondió Édison Baldeón, gerente del ‘cetáceo’.



Más reclamos están en la lista. En un oficio con un cheque depositado por parte de Javier Burrai en la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), el golero argentino hizo constar que Macará le debía dos meses de sueldo (tenía un salario de USD 8 400 mensual).



Al paso salió a responder Miller Salazar, presidente de los celestes, y aclaró que los valores están depositados en la cuenta del jugador argentino.



Hay otro club donde trascendieron más casos de futbolistas reclamando sueldos: Barcelona. El jueves pasado, el guardameta nacionalizado Damián Frascarelli advirtió que seguirá los pasos necesarios para cobrar la deuda y otros valores pendientes.



Máximo Banguera, el otro golero que salió de Barcelona, se sumó con un reclamo parecido a la gestión de Alfaro Moreno. Aquiles Álvarez, directivo, dijo que se irán solucionando los temas urgentes.



La Asociación de Futbolistas del Ecuador (AFE) está pendiente de las deudas. El presidente del gremio, Iván Hurtado, confía que la Liga Profesional y la Ecuafútbol ayudarán a los futbolistas a ejercer su derecho de cobrar.



Según el gremio de futbolistas, los 26 clubes de las series A y B tienen hasta el 15 de enero para saldar los valores pendientes en cuanto a los sueldos que deben de diciembre. No hay un informe detallado.



Según el artículo 18 de la Ley del Futbolista, el salario de un jugador “será estipulado por meses. Deberá ser pagado dentro de los primeros 10 días de cada mes”. Sin embargo, el plazo es hasta el 15 de enero según lo estipula la Ecuafútbol.



La LigaPro advirtió a los clubes que tengan deudas pendientes que no podrán inscribir a futbolistas para el campeonato de este año. “Eso rige desde este mes. Por eso, tratamos de no tener deudas con nadie. No debemos a nadie al momento”, dijo Baldeón.



¿Qué pasa con los equipos de la Serie B? La LigaPro y la FEF mantendrán la vigencia del reglamento y los clubes pueden ser sancionados con pérdida de puntos antes de iniciar los respectivos campeonatos.



LigaPro y la FEF también revisarán los contratos de jugadores que presentaron reclamos a fines de año. El plan es tener claro el panorama de deudas hasta de 24 de enero que será el Congreso Ordinario en Guayaquil. Uno de los casos más complicados es el de Fuerza Amarilla, de Machala.

José Aroca, presidente del club, contó que el año pasado la LigaPro ya descontó de los derechos de televisión del equipo para pagar los salarios directo a los jugadores. Aunque hay algunos casos pendientes por resolver que fueron presentados en la FEF.