Futbolistas, dirigentes y entrenadores se juntan por el fútbol femenino

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

‘Unidas por el fútbol femenino es una comunidad que nace porque sentimos que no somos una prioridad en la federación que nos regula”, dice Fernanda Vásconez, capitana del club Ñañas.

Junto con María José Benítez, coordinadora de El Nacional; María Isabel Vásconez, seleccionada nacional y legionaria en España y Argentina; y el entrenador Eddison Méndez de Carneras, crearon este grupo, que ha ido sumando miembros.



“Pensamos que con la creación de la Superliga femenina íbamos a tener más estabilidad, pero se mantienen los altos y bajos. En la primera crisis que se presenta (el covid-19), algunos clubes ya pidieron el aplazamiento del torneo”, añade la jugadora, que además es dueña del club que el año pasado logró el vicecampeonato nacional.



El objetivo es sumar a la mayoría de clubes, o a todos, para presentar una sola postura ante la Federación Ecuatoriana de Fútbol, debido a que solo los miembros de la Comisión del Fútbol Femenino toman decisiones sin consultar a los equipos de la Superliga ni de las otras categorías.



Cada semana se realizan reuniones de manera virtual con jugadoras y entrenadores. En agenda está convocar a las árbitras, dirigentes y periodistas.

​

A la reunión con los entrenadores asistieron 14 DT, representantes de los 17 clubes de la Superliga. Esta semana deben presentar sus propuestas de torneo para luego redactar una sola que será presentada a la Comisión de Fútbol Femenino, que preside Carlos Galarza.



Para redactar esa propuesta final se aguardará conocer la fecha de realización de la Copa Libertadores femenina de este año, pues el club campeón representará al país en ese certamen.



‘Unidas por el fútbol femenino’ también difundirá la historia de esta actividad en el país. Para ello se acudirá a las primeras seleccionadas nacionales y a entrenadoras como Jeny Herrera, que está hoy al frente de LDU.



“El fútbol femenino en Ecuador ha caminado 25 años. No nació el año anterior con la Superliga sino en 1995, con la primera selección nacional que fue a un torneo a Brasil. Desde ahí tuvo un largo trajinar por el fútbol barrial, amateur y ahora el profesional”, destacó Jeny Herrera.



Y la historia la conoce muy bien, porque ella fue protagonista. Fue arquera de LDU y luego pasó a la banca técnica. “En el 2004 se instauraron los primeros torneos amateurs y desde el 2012 se disputan los torneos provinciales organizados por AFNA”.



El 2013 nació el campeonato nacional de fútbol, que lo promovió José Francisco Cevallos, como ministro del Deporte. Se extendió hasta el 2018 y “en el 2019 se dio un gran salto con la creación de la Superliga y la obligatoriedad de que todos los clubes debían contar con un equipo Sub 16”, recalca.



Para hablar y difundir esa historia, se realizarán charlas virtuales para que las futbolistas se familiaricen con esos antecedentes. “Hay chicas que no conocen que Ecuador ya jugó un Mundial de fútbol”, manifiesta con asombro, Fernanda Vásconez.



Otro ámbito que se abordará será la creación de proyectos de fútbol femenino con éxito económico. Es un tema que lo conoce muy bien María Isabel Vásconez, ‘Mayta’, quien ha aplicado esas estrategias en su escuela en Cuenca. Es una de las más exitosas en el país pues cuenta con 200 alumnas entre los 6 y 18 años.



En cambio equipos como Rocafuerte (3 años campeón nacional) y Unión Española (bicampeón nacional) quebraron y los clubes desaparecieron.