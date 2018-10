El futbolista tiene ‘atachés’ que lo ayudan fuera de las canchas

LEA TAMBIÉN

Camina atareado de un lado a otro por el complejo de Chillo-Jijón. Llena un formulario en la secretaría del club y está pendiente de que en las habitaciones para la concentración de Independiente del Valle haya sábanas, agua, luz…

Cristhian Novoa es un todoterreno. Mientras resuelve la logística, a su paso saluda con Ángelo Preciado y Hamilton Piedra, sus buenos amigos.



A los dos les pregunta cómo están. Y les recuerda que si necesitan algo, le avisen. Es nacido en el valle del Chota (Imbabura) pero llegó a trabajar con los futbolistas de los rayados gracias a la recomendación de un hermano del futbolista Henry ‘El Faraón’ León.



Bromea y dice que no hay días tranquilos en su trabajo. De lunes a viernes debe estar pendiente de los juveniles que viven en el complejo. Cuando el equipo de Primera se concentra tiene que estar atento a los favores que piden los futbolistas y el cuerpo técnico del español Ismael Rescalvo.



“Debemos estar pendientes cuando alguien necesita transporte al aeropuerto. A veces hay un percance y tenemos que ayudar. Vivimos aquí las 24 horas y siempre estamos pendientes de todo”, cuenta el primo del delantero Juan Luis Anangonó, de LDU.



Novoa interactúa con el goleador albo por redes sociales. Para ser el ataché de los futbolistas es clave la buena relación de amistad y hasta la afinidad de parentesco que existe.



Ramiro Méndez es otro encargado de la logística en Independiente. Es el hermano mayor del futbolista Sebastián Méndez. Trabajó 14 años en España y volvió hace tres al país.



Un día recibió la llamada de Franklin Tello y Michel Deller. Ambos le pidieron que ayudara al club siendo un soporte para su hermano, mientras se ­entrenaba en el club español Cultural Leonesa.



En el 2015 ambos regresaron y Ramiro también se unió al club. “Uno trabaja 24/7. Hacemos de todo un poco. Vamos a dejar en el aeropuerto. Traemos los vehículos. Hay pedidos de los futbolistas que quedan entre nosotros”, bromea.



Curiosamente, Novoa y Méndez fueron futbolistas en sus épocas juveniles, pero no lograron triunfar. Hoy ambos trabajan para el fútbol.



Otro de los atachés de los equipos quiteños es Manuel Illescas. Él empezó a trabajar en el fútbol hace ocho años. Lo hizo en la Academia de Alfaro Moreno. Luego llegó a Cuniburo y al Aucas, donde fue un protagonista en los ascensos de la Segunda Categoría a la B y luego a la Serie A.



Gracias a su experiencia fue contratado en Universidad Católica. Allí labora actualmente y es el encargado de una lista interminable de funciones. Ayuda, por ejemplo, a buscar departamentos para los futbolistas y cuerpos técnicos.



Por su experiencia de tantos años sabe que la avenida República de El Salvador, en el norte de Quito, es una de las zonas más requeridas por los futbolistas. Él maneja contactos con firmas de bienes raíces.



“También estuve como ataché en la Selección ecuatoriana. Gracias a Dios me ha ido bien. Actualmente estudio una maestría ‘online’ de España, en temas de gestión y administración deportiva”, cuenta ‘Manolo’, como es conocido por los futbolistas.



Recuerda que en la época de Ángel ‘Cuchillo’ Fernández alguien confundió su nombre real (Manuel) con Manolo y así se quedó. Conoce el teje y maneje de la logística y por eso impulsó la compañía Logistics, especializada en la asistencia de delegaciones de fútbol. En el Sudamericano Sub 20 del 2017, Illescas trabajó con la Selección de Venezuela.



En la Católica también apoya en las concentraciones y en los viajes. Está pendiente de menúes, hoteles, movilización y de que no les haga falta nada a los futbolistas.



Trabajó con Francisco Correa en Aucas. El DT llevó a Illescas al América y así dio el salto a la Católica. Su cercanía con los futbolistas ha sido una clave de su trabajo.



Ahora en Aucas hay otro responsable en ese cargo: Ricardo Morales. Él, en cambio, hizo carrera en el Deportivo Quito en los años de títulos. Hizo amistades que fueron claves para llegar al equipo oriental.



En Liga de Quito, en cambio, el personal de Liga Comunicaciones es el encargado de apoyar a los futbolistas.



Julio Álvarez, Santiago Jácome y Francisca Carrillo apoyan a los futbolistas en la búsqueda de departamentos, en recomendaciones a la hora de hacer compras y en la logística.



“Tratamos de guiarlos en lo que ellos necesiten. Nos piden ­algunas recomendaciones”, asegura Álvarez.