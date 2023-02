Venezuela perdió ante Colombia y no se clasificó al Mundial Sub-20

La selección de Colombia derrotó a Venezuela en el Sudamericano Sub-20. Foto: Conmebol

Redacción Bendito Fútbol

Colombia derrotó 2-1 a Venezuela en la última fecha del Sudamericano Sub-20, que definió el cupo final para el Mundial de Indonesia, que consiguió Ecuador.

Dada la paridad en la tabla de posiciones, dos de los últimos choques de la última fecha se jugaron en horario unificado. Tanto la 'Vinotinto' como la 'Tri' y Paraguay se jugaban sus aspiraciones.



A las 3:00 de este 12 de febrero de 2022, los cotejos iniciaron. El de ecuatorianos y guaraníes se llevó a cabo en el Estadio Metropolitano de Techo y el de los cafeteros ante venezolanos fue en el Campín de Bogotá.



Venezuela estaba obligada a ganar para hacerse con el billete a la Copa del Mundo de Indonesia 2023 y no depender de resultados externos. En el caso de un empate debía esperar que el mismo resultado se produzca en el compromiso simultáneo.



El puntaje del plantel que dirige Fabricio Coloccini al inicio del partido era de dos puntos y los ubicaba en la cuarta posición. Sus contrincantes con los que disputaba el cupo tenían uno.



En el caso de los locales, que contaron con el reducto casi lleno, una suerte de limbo cobijaba su contexto. Con siete puntos ya estaban clasificados en el Mundial, pero tampoco tenían chances de ganar el torneo, su máxima posibilidad era terminar en la segunda posición en función del duelo entre Brasil y Uruguay.

​Gol de Colombia y victoria parcial de Ecuador

Pese a que llegaba con tranquilidad a su último choque y con la seguridad de que el resultado que obtenga no tendría mayor influencia en su devenir, Colombia quería despedirse con una alegría para los suyos. El elenco cafetero asumió el duelo con seriedad y salió a buscar los tres puntos con intensidad.



Los locales arrinconaron a Venezuela, que no conseguía llegar al área contraria ni tener comodidad. Le costaba defender y resistir los embates. Para complicar su panorama, en el Metropolitano de Techo, Justin Cuero marcó para Ecuador.



La 'Vinotinto' sabía que con el marcador del otro cotejo no tenía otra opción que doblegar a sus rivales, sin embargo, la situación empeoró. A los 18 minutos cayó el gol de Colombia gracia a Alexis Castillo.



El '10' recibió la pelota en tres cuartos de cancha y a unos metros de la media luna. Sacó el remate desde fuera del área y con potencia y precisión la puso en el palo izquierdo de Frankarlos Benítez.



Tras recibir el tanto, la escuadra intentó encontrar la igualdad y Colombia se replegó. Los dueños de casa optaron por un juego de mayor posesión y paciencia para elucubrar las jugadas.



A los 22', a la víspera de haber recibido el primer golpe, lograron evitar que la desventaja sea mayor. Una pelota fue rechazada desde la línea. Aquella acción mantuvo atisbos de esperanza, sin embargo, estos disminuyeron cuando cayó la segunda anotación.



El 'Olé' ya se escuchaba en el Campín y la escuadra colombiana jugaba relajada. Tras una recuperación de pelota y una fractura en la defensa contraria, un pase encontró a Jorge Hurtado Cabezas. Otra vez desde fuera del área sacó un disparo potente y esquinado que venció a Benítez.



El desafío para los venezonalos iba in crecendo y quedaban 45 minutos. ¿Podrían conseguir dos goles y dar vuelta al resultado?



Descuento para Venezuela, pero lejos de la remontada

Colombia volvió a mostrarse como un equipos seguro durante el segundo tiempo, sin embargo, consiguió poner el descuento. Una serie de errores en la defensa local le permitió encontrar el tanto.



A los 64 minutos, Alejandro Coba apareció para poner el un gol que podía volver a meter en el partido a su combinado. Tras un tiro de esquina, el volante de la 'Vinotitnto' encontró la pelota a río revuelto.



Después del centro, el balón había quedado por los aires del Campín y ni ninguno de los cuadros se hacia con este. Cuando por fin la bajaron, Coba sacó el remate.



El gol fue una inyección anímica para Venezuela y apretó el acelerador. Los colombianos eran conservadores y buscaban no cometer errores, pero empezaban a sentir el empuje de los contrincantes.



La energía venezolana duró poco y, de nuevo, el elenco cafetero volvió a controlar el encuentro. Desde el gol, la visita no pudo generar nuevas ocasiones de peligro.



Tofo finalizó con Colombia con 10 puntos en la tabla del hexagonal final y Venezuela con dos. La victoria de Ecuador le dio cuatro unidades y el boleto hacia Indonesia.

