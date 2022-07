DT del Valladolid se queja de la Tri en lesión de Gonzalo Plata

Gonzalo Plata en un partido de la Selección de Ecuador. Foto: La Tri

Redacción Bendito Fútbol (I)

Para el DT del Real Valladolid, el futbolista ecuatoriano Gonzalo Plata no tuvo el tratamiento adecuado de recuperación en la Selección y por eso arrastra secuelas después de una lesión en su tobillo.

El extremo tricolor ya se entrena con el cuadro 'Pucela' y realiza la pretemporada previa al arranque de la Liga de España. Tras el buen desempeño que tuvo en el ciclo 2021 - 2022, el elenco ibérico adquirió parte de sus derechos deportivos al Sporting de Lisboa y extendió su vinculo hasta 2025.



Pese a las expectativas, el futbolista aún no ha tenido minutos en los duelos amistosos de su escuadra. El DT José Rojo Martín -'Pacheta'- mostró su malestar y expuso en rueda de prensa que el jugador aún no se recupera de su más reciente dolencia.



​"Tiene un problema en el tobillo con el que ya lleva tiempo. Está mal curado. Se trata de un esguince que arrastra desde la Selección", sostuvo el entrenador.



Aunque no está conforme con el estado de Gonzalo Plata, el estratega restó importancia a sus palabras y espera contar con él para su próximo choque de preparación. El siguiente encuentro de los españoles será en Francia ante la Lazio. Este se celebrará el sábado 6 de agosto de 2022 a las 11:00.



Gonzalo Palta y un golpe con Ecuador

Gonzalo Plata se había vinculado a la Selección del Ecuador para los pasados duelos de preparación de cara al Mundial de Catar 2022. Allí, el volante estuvo presente en los tres encuentros.



Su arribo se produjo después de que conseguir el ascenso con el Valladolid y formar parte de las celebraciones. Pese a que llegó un día antes del primer amistoso, Alfaro lo consideró para enfrentar a Nigeria. México y Cabo verde fueron los siguientes oponentes.



Ante los caboverdianos, el futbolista resultó golpeado en una jugada durante los minutos finales. Tras intentar rematar al arco, chocó con uno de sus rivales e inmediatamente se tomó el tobillo. La sustitución no se hizo esperar.



Después del suceso, el tricolor Gonzalo Plata fue trasladado hacia una casa de salud en Estados Unidos. Por medio de una publicación en sus redes sociales manifestó que se encontraba bien y, posteriormente, parecía haberse recuperado antes de lo previsto.