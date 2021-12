Solo vacunados podrán ingresar a la final entre IDV y Emelec

Redacción Deportes (D)

Tres accesos se habilitarán para el ingreso del público al estadio Banco Guayaquil, este 5 de diciembre de 2021, con ocasión del partido de ida de la final de la LigaPro serie A de 2021, entre Independiente del Valle (IDV) y Emelec.

El inicio del cotejo está programado para las 19:00, por lo que las puertas del escenario se abrirán a las 16:00. Se habilitarán 2 000 parqueaderos.

Sobre el control de contagios de covid-19, Pablo Trujillo, director de comunicación de IDV, menciona que personal del Ministerio de Salud Pública (MSP), se apostará en cada uno de los accesos.

A cada persona que ingrese se le controlará la temperatura, se verificará que porte mascarilla y se revisará los documentos de vacunación. Espectadores mayores de 12 años deben tener las dos dosis de la vacuna

En el caso de aficionados que no tengan el carnet, deben presentar una prueba PCR tomada con 72 horas de antelación. No se les permitirá el ingreso a personas no vacunadas.

De acuerdo a las disposiciones de la Presidencia de la República, emitidas el pasado 29 de noviembre, todos los escenarios deben admitir únicamente el 50% de su aforo, por lo que en el estadio del ‘Mata Gigantes’ estarán poco menos de 6000 personas.

Dentro del recinto, personal de seguridad del IDV supervisará el uso correcto de las mascarillas y el distanciamiento entre aficionados. En distintos puntos del escenario habrá dispensadores de alcohol.

Aunque no hubo pedidos de boletos por parte de Emelec para sus seguidores, es probable que haya hinchas ‘Azules’; se les sugiere no entrar con indumentaria del ‘Bombillo’, de ser detectados con vestuario del elenco ‘Millonario’, para permitirles ingresar se les retirará dichas prendas.

El evento cuenta con el plan de contingencia recomendado por las autoridades de seguridad en cuanto a asistencia médica y de bomberos; habrá dos ambulancias.

La Policía Nacional y la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), desplegarán, según les corresponde, operativos de seguridad y de tránsito.