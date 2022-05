Técnico Miguel Ángel Ramírez destituido del Charlotte FC

Este martes 31 de mayo de 2022, se confirmó que el entrenador español Miguel Ángel Ramírez no va más en el Charlotte FC de la MLS, porque fue cesado del cargo.

Ramírez, que ganó la Copa Sudamericana al mando del Independiente del Valle en 2019, deja al Charlotte, club debutante en la Conferencia Este MLS y que cuenta en sus filas con los ecuatorianos Alan Franco y Jordy Alcívar, en la octava posición, a dos puntos de los puestos de playoffs.



La decisión fue comunicada a Ramírez por el director deportivo, Zoran Krneta, y el presidente, Joe LaBue, informó el Charlotte en un comunicado.



“Es una decisión difícil, pero creemos que es lo mejor para el equipo en este momento. Quiero dar las gracias a Miguel y a su cuerpo técnico por su trabajo en esta primera temporada y le deseamos lo mejor para el futuro”, dijo el dueño del Charlotte, David Tepper.

Charlotte FC Announces Miguel Ángel Ramírez Will Not Continue As Head Coachhttps://t.co/tS2npcpJXz