¿A qué hora será el sorteo del Mundial 2026 en Ecuador?

Fecha de publicación: 14 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 14 de septiembre de 2026

El sorteo del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México de 2026 se llevará a cabo durante este viernes 5 de diciembre del 2025. En aquel evento, la Selección de Ecuador conocerá a qué equipos se enfrentará en el máximo torneo de selecciones.

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El sorteo del Mundial de 2026 y el escenario de la Selección de Ecuador

Para el sorteo del Mundial de 2026, una delegación de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) acudirá al acto. Allí, el equipo nacional se encuentra en el bombo 2 después de haberse colocado en el puesto 23 del ranking FIFA.

Los rivales del combinado nacional saldrán del primer, tercer y cuarto bombo, pues no puede cruzarse con ninguno de su bolillero. A su vez, las escuadras de la misma confederación tampoco pueden coincidir dentro de un grupo.

A partir de las 12:00 del viernes 5 de diciembre del 2025, el sorteo se llevará a cabo. El Mundial contará con 48 selecciones de las cuales 42 ya están clasificadas, las seis restantes se darán a conocer después del repechaje.

Los bombos para el Mundial 2026

Bombo 1: Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.

Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia.

Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Catar, Arabia Saudita y Sudáfrica.

Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda, cuatro clasificados europeos pendientes y dos ganadores del torneo intercontinental.

Los combinados anfitriones, que están en el bombo 1, ya cuentan con grupos asignados como cabezas de serie. México irá al Grupo A, Canadá al Grupo B y Estados Unidos al Grupo D.

¿Cómo será el sorteo del Mundial?

El sorteo se llevará a cabo en el Kennedy Center de Washington D.C., Estados Unidos. Allí, los presentadores serán los actores Kevin Hart y Danny Ramírez y la modelo Heidi Klum.

El evento también contará con show artístico en el que se presentarán Andrea Bocelli, Nicole Scherzinger y Robbie Williams. La página web de la FIFA transmitirá el sorteo y también lo extenderá a sus cuentas oficiales en redes. Asimismo, los titulares de los derechos audiovisuales de la FIFA también lo harán.

Pese a que el sorteo será el 5 de diciembre del 2025, el 6 de diciembre se llevará a cabo la conformación de los partidos y las sedes en un nuevo acto.

Información adicional: Copa Mundial de la FIFA