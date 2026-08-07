Sevilla descartó el fichaje de Patrik Mercado debido a su grave lesión

El Sevilla FC descartó definitivamente la incorporación del ecuatoriano Patrik Mercado, quien tenía un acuerdo para firmar un contrato por cinco temporadas con el conjunto español.

El club andaluz tomó la decisión después de que los exámenes médicos realizados al futbolista determinaran que todavía no se encuentra completamente recuperado de la grave lesión de rodilla que sufrió en marzo de este año.

De esta manera, la operación, que estaba valorada en seis millones de euros y que había sido acordada con Independiente del Valle desde el pasado 26 de febrero, quedó cancelada.

¿Por qué se cayó el fichaje?

Pocas semanas después de que Sevilla e Independiente del Valle alcanzaran un acuerdo por el traspaso del mediocampista, Patrik Mercado sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior, además de una afectación en el menisco de la rodilla derecha.

La lesión obligó a suspender temporalmente la transferencia hasta que el futbolista pudiera someterse a una nueva evaluación médica.

Sin embargo, según informaron fuentes cercanas al Sevilla a la agencia EFE, los estudios realizados confirmaron que el ecuatoriano todavía no se encuentra totalmente recuperado, motivo por el cual el club decidió no concretar la incorporación.

El Sevilla ya había anticipado esta posibilidad

El pasado 15 de julio, el director deportivo del Sevilla, José Ignacio Navarro, ya había dejado abierta la posibilidad de que el fichaje no se concretara.

“En ningún momento se puso un plazo. Se llegó a un acuerdo para una posible contratación, pero todavía no ha cumplido los condicionantes”, explicó entonces el dirigente.

Finalmente, esos condicionantes no pudieron cumplirse y el club optó por desistir de la operación.

La carrera de Patrik Mercado

Patrik Mercado inició su formación futbolística en Tena, donde defendió a la Federación Deportiva de Napo y otros clubes locales.

Su talento llamó la atención de Independiente del Valle, institución a la que se incorporó alrededor de los 13 años para continuar su desarrollo en las divisiones formativas.

Antes de consolidarse en el primer equipo, pasó por Independiente Juniors, hasta convertirse en una pieza importante del plantel principal desde 2023.

Con el conjunto rayado registra:

121 partidos oficiales

11 goles

6 títulos

Entre los trofeos conquistados destacan:

LigaPro

Copa Sudamericana

Recopa Sudamericana

Copa Ecuador

Supercopa Ecuador (2)

Además, en 2025 fue elegido como el mejor futbolista del campeonato ecuatoriano, reconocimiento que confirmó su crecimiento antes de que la lesión frenara momentáneamente su carrera.