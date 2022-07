La Tri femenina quedó eliminada de la Copa América

Kerlly Real fue la autora del gol de Ecuador ante Paraguay. Foto: Twitter @LaTri.

Agencia EFE

Paraguay venció este miércoles 20 de julio, por 1-2 a Ecuador en la última jornada del Grupo A de la Copa América Femenina de Colombia con un tanto en el minuto 91 de Lice Chamorro.

Con este resultado la selección guaraní se metió en las fases finales del torneo continental por segunda vez en su historia, tras haberlo conseguido en la edición de 2006.



La Albirroja, que aguantó la arremetida rival en los últimos minutos, aseguró además, como mínimo, disputar una de las repescas a Australia-Nueva Zelanda 2023, en donde espera participar por primera vez en un mundial femenino.



Ecuador, por su parte, terminó así su participación en el torneo continental con tres unidades y un proyecto en marcha que tiene mucho futuro.



Las paraguayas, dirigidas por Marcello Frigerio, se fueron en ventaja con una anotación de Jessica Martínez, exjugadora del Real Madrid, pero La Tri, entrenada por la brasileña Emily Lima, igualó con un gol de la defensora Kerlly Real.



Chamorro desequilibró la balanza en el minuto 91.



Los primeros minutos estuvieron muy luchados en el centro de la cancha, donde ninguno de los dos equipos logró imponer condiciones y las opciones no aparecieron.



Sin embargo, la primera llegada la tuvo Paraguay al 16 en un tiro de esquina cobrado por Camila Arrieta que casi termina en un gol olímpico y que en el rebote le quedó a Rebeca Fernández, quien sacó un fortísimo remate que atajó Andrea Morán.



En ese inicio confuso, llegó el 0-1 en una jugada en la que Arrieta mandó un centro largo desde el costado izquierdo que le llegó a Martínez, que con un cabezazo celebró su tercer tanto en el torneo.



Sin embargo, Ecuador empató antes del descanso en un tiro libre que las paraguayas no pudieron despejar y le quedó a Real, que mandó el balón al fondo de la red y le amargó el cierre del primer tiempo a la Albirroja.



Pese a que Paraguay casi anota el segundo en una gran jugada colectiva que terminó con un remate de Fernández que atajó Morán, las ecuatorianas fueron las que buscaron el triunfo pero se encontraron con una Alicia Bobadilla imbatible.



En ese contexto, las dirigidas por Frigerio consiguieron el 1-2 en el minuto 91 en una jugada de Ramona Martínez por la derecha, desde donde mando un centro que Chamorro aprovechó para cabecear y celebrar a rabiar la clasificación.



Paraguay, con su triunfo de este miércoles, aseguró su puesto en las semifinales como segunda del Grupo A y, posiblemente, tenga que enfrentarse en esa fase a la favorita Brasil, que es primera del Grupo B.