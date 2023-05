Sebastián Rodríguez se fue de Emelec porque el proyecto deportivo 'no era serio'

El volante uruguayo Sebastián Rodríguez salió de Emelec. Foto: EFE

Andrés Ávila (D)

Sebastián Rodríguez aclaró su salida de Emelec. El mediocampista uruguayo dijo que el proyecto deportivo que encabeza la nueva directiva 'no era serio'.

El uruguayo fue capitán de Emelec en las últimas dos temporadas y el máximo anotador del club en ese lapso. Desde su llegada en 2020 hasta su salida, Sebastián Rodríguez disputó 106 partidos, anotó 27 goles y repartió 14 asistencias.



En entrevista para Radio Redonda, el volante explicó que su salida de Emelec no se dio por tema de salarios — perdonó un dinero pendiente —, si no fue por el proyecto que tenía el club.



“Hablé con Nassib Neme, decidí rescindir. Luego converse con la nueva dirigencia. Para salir de Emelec perdoné una deuda importante, no tenía la cabeza enfocada y decidí salir”, comentó Sebastián Rodríguez.



“Mi salida no fue por salarios. El proyecto deportivo fue lo principal, no vi que fuera serio”, añadió el jugador de 30 años.

No regresará a Emelec

Otro de los temas que tocó Sebastián Rodríguez durante su entrevista fue sobre su posible regreso a Emelec a mitad de año, lo cual desmintió rotundamente, ya que está cómodo en Peñarol.



“Estoy feliz en Peñarol y logramos salir campeones […]. Mi regreso a Emelec es totalmente falso, me sorprendió a mí mismo”, indicó el uruguayo.



Pese a que negó un regreso, Sebastián Rodríguez confirmó que le tiene mucho aprecio al club, donde jugó por tres años.



“Lo sigo a Emelec en la distancia. Fue un club importante y la hinchada me trató muy bien”, atizó Rodríguez.



Sobre su futuro, el uruguayo explicó que no le cerrará las puertas a ningún club, pero está cómodo en su país, inclusive contó que Barcelona SC lo llamó.



“Con Barcelona SC hubo varios contactos, pero jamás llegamos a reunirnos. Agradezco mucho el interés de cualquier club”, puntualizó.

