Ricardo Gareca mantiene conversaciones para dirigir a Ecuador

El técnico Ricardo Gareca continúa en conversaciones con dirigentes de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) y está a un "paso" de ponerse de "acuerdo" para dirigir a la selección de Ecuador. Así lo confirmó en una entrevista en televisión.

El 'Tigre' Gareca estuvo invitado en el programa Equipo F de ESPN Argentina, este 13 de febrero del 2023. Confirmó que las conversaciones con la FEF no se han detenido y continúan para decidir si reemplazará en el puesto de entrenador de Ecuador a su compatriota Gustavo Alfaro.



"Estoy en tratativas. No te puedo decir que está hecho o cerrado porque está en un paso de ponerse de acuerdo", fue la contundente respuesta de Ricardo Gareca ante la consulta de los periodistas argentinos sobre cuál será su próximo paso en su carrera profesional.

Ricardo Gareca y los diálogos

Luego mencionó que mantiene diálogos y comunicación con Francisco Egas, presidente de la FEF, quien este lunes adelantó que "será cuestión de algunos días más la elección del nuevo entrenador nacional".



Ricardo Gareca contó que "también conversó" con Gustavo Alfaro, exentrenador de Ecuador, quien no cerró nada bien su ciclo con la tricolor, tanto en lo deportivo, donde cayó eliminado en la fase de grupos del Mundial Qatar 2022 y en los económico, puesto que reclama una deuda que asciende a los USD 4 millones.



"Estamos en tratativas. Tienen otras alternativas. Lo veo avanzado, pero no sabría decirte si se cierra o no se cierra", recalcó Ricardo Gareca, quien destacó que el ofrecimiento de Ecuador es el "único" que tiene sobre la mesa.

Sebastián Beccacece, la otra alternativa

El jueves 9 de febrero Sebastián Beccacece fue uno de los invitados en ESPN y reveló más detalles sobre el acercamiento que tuvo con Francisco Egas, presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF).



"El 18 de enero nos llamó Francisco (Egas), presidente de la federación. Nos dijo que éramos unas de las posibilidades", comentó Sebastián Beccacece, ante la interrogante de los periodistas sobre su futuro.



"Empezamos a ver a Ecuador. Nos gustó la pasión y la rebeldía que tiene la juventud. Nos pareció muy interesante el trabajo de Gustavo (Alfaro)", comentó Sebastián Beccacece, quien adelantó que con su grupo de trabajo se sienten "ilusionados" con esta posibilidad.



Aseguró estar convencido que pueden "continuar" con el gran trabajo que hizo Gustavo Alfaro y darle su propia "impronta" a la camada de jóvenes futbolistas que tiene la selección de Ecuador, misma que le hace acordar a la que encontró en Chile, donde se proclamaron como campeones de la Copa América en 2015, cuando era asistente técnico de Jorge Sampaoli.

