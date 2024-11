El Real Madrid sufrió una dura derrota por 0-2 ante el Liverpool en la Champions League, un resultado que desató una avalancha de memes en internet.

No solo por el revés en el marcador, sino también por la discreta actuación de Kylian Mbappé, quien no estuvo a la altura de las expectativas en un partido crucial. La imagen del delantero francés caído de cabeza se viralizó rápidamente, convirtiéndose en objeto de burlas por parte de los internautas.

Incluso, algunos lo compararon con Rachael Gunn, la gimnasta australiana que quedó fuera de combate en el brakedance de los Juegos Olímpicos de París 2024.

Mbappé llegó a Anfield cargado de presión, ya que el Real Madrid se presentaba sin Vinícius Júnior, su gran estrella ofensiva. Sin embargo, el atacante galo no pudo asumir el rol protagónico.

Más allá de un penalti fallado con 1-0 en contra, el rendimiento de Mbappé fue decepcionante: apenas dos disparos (uno de ellos desde los once metros), un bajo porcentaje de acierto en los pases (69,2%), y pocos regates exitosos (57,1%). Esto contrasta con su destacada actuación en el reciente encuentro ante el Leganés, donde mostró más confianza y efectividad.

A pesar de la mala noche del francés, el Real Madrid, como equipo, luchó hasta el final, pero sucumbió ante un Liverpool que demostró ser superior.

Tras el partido, tanto el entrenador Carlo Ancelotti como sus compañeros salieron en defensa de Mbappé. “Está trabajando bien y tiene que tener paciencia. Es un jugador extraordinario”, comentó Ancelotti, mientras que Jude Bellingham y Luka Modric también expresaron su apoyo al delantero, destacando que seguirán confiando en su calidad.

A pesar de los tropiezos, Mbappé sigue siendo uno de los jugadores más talentosos del mundo, y el Real Madrid no tiene intención de perder la paciencia con él.

Who did this to Mbappe? 😂pic.twitter.com/X8ZRCaGCD3