Gonzalo García brindó un espectáculo en el Santiago Bernabéu y el Real Madrid no se aleja del FC Barcelona en la lucha por LaLiga de España. El delantero español reemplazo a Kylian Mbappé, que fue baja y tuvo un desempeño excepcional ante el Real Betis.

Los tantos de Gonzalo García y la goleada del Real Madrid

Al Real Madrid le bastaron 20 minutos para abrir la cuenta ante el conjunto de Andalucía en la decimovena fecha de LaLiga. El autor del tanto inaugural fue la máxima figura del compromiso, Gonzalo García.

En el contexto previo del compromiso, Mbappé había sufrido una lesión y García fue el reemplazo del Alonso. Aunque el partido pareció ‘trabarse’ luego de su primer gol, este fue el encargado de inclinar la balanza aún más y darle más soltura a su equipo.

A los 50′, García anotó su segunda anotación. Seis minutos después llegó otro tanto de Marco Asensio para poner el 3-0 transitorio. Camilo ‘Cucho’ Hernández puso el descuento bético, pero García apareció de nuevo para sellar si triplete. Finalmente, Fran García fue el encargado de sellar el 5-1 final.

El Real Madrid persigue al FC Barcelona en LaLiga de España

Gracias a los tantos de García y a la goleada obtenida, el Real Madrid aún sigue en carrera por ganar LaLiga en España. El conjunto merengue consiguió llegar a los 45 puntos y se ubica a cuatro del FC Barcelona, con aún la mitad del torneo por jugarse.

En su partido de la fecha 19, el conjunto blaugrana consiguió vencer sobre la hora en el derbi de Barcelona al Espanyol. Durante la recta final, Dani Olmo y Robert Lewandoski pusieron el 2-0 sobre el equipo ‘periquito’.

Dentro de la temporada, los números entre el cuadro madrileño y barcelonés no guardan amplia diferencia. Los empates y los triunfos son los que marcan la diferencia. El equipo de la capital española cuenta con 14 victorias, tres empates y dos derrotas, mientras que sus rivales poseen 16 victorias, un empate y dos derrotas.

¿Qué les espera al Real Madrid y al FC Barcelona?

Pese a su disputa a nivel liguero, el Real Madrid y el FC Barcelona también tendrán que verse en otra competencia. Sus siguientes partidos no serán en LaLiga, sino en la Supercopa de España, donde ambos se medirán a dos adversarios distintos.

Dado que la Supercopa cuenta con cuatro equipos, el torneo empezará desde seminales. Los merengues se enfrentarán al Atlético de Madrid y los blaugranas al Athletic Bilbao.

