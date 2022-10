Un Real Madrid efectivo y contundente derrotó al FC Barcelona

Valverde y Benzema le dan el triunfo parcial al Real Madrid. Foto: Real Madrid

Redacción Deportes

El Real Madrid venció 3-1 al FC Barcelona este domingo 16 de octubre de 2022, en una nueva edición de El Clásico de España.

Pese a que el FC Barcelona dominó por completo el esférico en los primeros 45 minutos, no le sirvió porque no generó peligro al equipo que dirige Carlo Ancelotti.

En la otra esquina estuvo un Real Madrid efectivo y contundente, que con tres remates a portería marcó dos goles.

El primer tanto del cotejo llegó a los 12 minutos a través del capitán merengue Karim Benzema. El ariete francés aprovechó una pelota muerta dentro del área para adelantar al Real Madrid.

Los culés intentaron equiparar el marcador, pero no estuvieron eficaces. Robert Lewandowski erró un disparó solo frente al arco.

Un Real Madrid que no perdona volvió a llegar a la portería rival a los 35 minutos y no la desaprovechó. Federico Valverde aumentó la ventaja con un gran remate desde fuera del área que sorprendió al guardameta, Marc-André ter Stegen.

En la segunda parte del compromiso el equipo de Xavi Hernández se aproximo más al área rival sin tanto éxito.

El gol del descuento llegó a los 83 minutos a través de Ferran Torres luego de una gran jugada individual de Ansu Fati que dejó desparramado en el camino a Federico Valverde.

Con 2-1 y 10 minutos por jugar el FC Barcelona tuvo oportunidades de empatar, pero el VAR sepultó las posibilidades de los culés.

A los 89 minutos Rodrygo Goes recibió una falta dentro del área de Eric García. En primera instancia el juez Sánchez Martínez no pitó, pero el VAR lo llamó para que revise la jugada en los minutos. Tras una rápida chequeada se pitó penal a favor del Madrid y el mismo Goes fue quien lo ejecutó sentenciando la victoria merengue.

Antes de enfrentarse al Real Madrid, el FC Barcelona solo había recibido un gol en el torneo español.

Con esta victoria momentánea del cuadro madrileño recuperan la punta de La Liga y le sacan una ventaja de tres puntos a los culés.

Real Madrid marcha primero con 25 puntos en nueve cotejos, mientras que, el FC Barcelona se encuentra segundo, con 22 unidades.

Aparte de perder la punta del campeonato español, el FC Barcelona vive un momento complicado en la Uefa Champions League, donde está a una victoria del Inter de Milán de que quede eliminado en Fase de Grupo por segundo año consecutivo.

