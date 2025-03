Victorias importantes lograron Manta, Independiente del Valle (IDV) y Liga de Quito en la Liga Pro 2025 que este 9 de marzo continuará con tres nuevos cotejos, incluido el del ‘Ballet Azul’. ¿A qué hora juega Emelec?

En esta jornada se disputarán tres partidos más como son Católica vs. Mushuc Runa, Macará vs. Aucas y Vinotinto vs. Emelec.

Más noticias:

¿A qué hora juega Emelec?

La Liga Pro 2025 continuará con tres partidos, correspondientes a la fecha 4, este domingo 9 de marzo del 2025.

Universidad Católica vs. Mushuc Runa, 13:00 (Liga Pro)

Macará vs. Aucas, 15:30 (Liga Pro)

Vinotinto vs. Emelec, 18:00 (Liga Pro)

Emelec posiciones

Emelec llega a su visita contra Vinotinto, en el estadio Olímpico Atahualpa, en el último lugar de la tabla de clasificación de la Liga Pro de Ecuador.

Dirigidos por el DT Jorge Célico, los azules tiene un punto en tres partidos disputados.

Manta ganó al fin

El Manta FC logró su primera victoria de la temporada al vencer 4-3 a El Nacional en un emocionante partido disputado en el estadio Jocay de Manta.

El equipo manabita se impuso con goles de Jorge Valencia Angulo (dos), Christian Alemán y Braian Ramírez.

Por parte de El Nacional, los goles fueron anotados por Eddy Mejía, Jeison Chalá y Jhon Jairo Cifuente. Este resultado permitió al Manta sumar tres valiosos puntos en la clasificación, alejándose de la zona de descenso.

Liga de Quito goleó

La jornada comenzó con una goleada de Liga de Quito sobre Delfín SC en el estadio Rodrigo Paz Delgado. Los albos demostraron su dominio y se impusieron 3-0, con goles de Daniel de la Cruz, Lisandro Alzugaray y Michael Estrada.

Este triunfo permitió a Liga de Quito sumar ocho puntos en la tabla, mejorando su posición y mostrando una clara recuperación en el torneo tras un inicio complicado.

IDV goleó a Barcelona SC

El plato fuerte de la jornada fue el enfrentamiento entre Barcelona SC e Independiente del Valle en el estadio Monumental de Guayaquil.

A pesar de las expectativas, Barcelona sufrió su primera derrota de la temporada.

El IDV se mostró imparable en la segunda mitad, imponiéndose 4-0, con una destacada actuación de Jeison Medina, quien anotó tres goles a los 8, 17 y 59 minutos.

El cuarto gol del encuentro llegó a los 74 minutos gracias a Arón Rodríguez, quien selló la goleada.

A los 10 minutos, Barcelona se quedó con un hombre menos tras la expulsión de Jhonny Quiñónez por una falta sobre un rival.

A pesar de la derrota, Barcelona SC se mantiene como líder de la Liga Pro, aunque con la incertidumbre de lo que suceda en el cierre de la jornada.

La jornada del 8 de marzo también estuvo marcada por la presencia del exmundialista búlgaro Hristo Stoichkov en las gradas del Monumental, quien fue una de las figuras destacadas de la jornada.

Mira el Confesionario: