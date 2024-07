Han pasado casi 10 años de la última vez en que un técnico ecuatoriano dirigió a la Selección de Ecuador, cuando Sixto Vizuete tomó la batuta de la ‘Tri’, tras la salida del colombiano Reinaldo Rueda.

Actualmente, la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) busca un nuevo DT para el equipo por la marcha de Félix Sánchez Bas luego de la eliminación de la Copa América 2024.

Más noticias:

Entre las carpetas que analizan la institución ecuatoriana hay estrategas de varios países, menos de Ecuador, lo que genera incertidumbre sobre cómo están los directores ecuatorianos o por qué existe falta de oportunidades.

Según Francisco Egas, presidente de la FEF, no es por falta de oportunidades, sino por un tema de merecimientos, ya que no cuentan con el currículum necesario para hacerse cargo del combinado nacional.

“Si hay entrenadores ecuatorianos que no llenan los requisitos necesarios, no los consideraremos (…). Me encantaría que los entrenadores ecuatorianos salgan adelante y tengan un CV merecedores de ser considerados”, explicó el dirigente en entrevista con Radio Redonda.

¿Por qué no hay DT’s ecuatorianos en la Selección de Ecuador?

Para Carlos Sevilla, DT histórico ecuatoriano, que dirigió a la Selección de Ecuador en 1999, se debe a la falta de oportunidades que tienen los compatriotas dentro de Ecuador mismo.

“Prácticamente, los requisitos que están pidiendo para la Selección de Ecuador no lo van a tener los técnicos ecuatorianos porque dirigen equipos de media tabla para abajo”, explicó el estratega a EL COMERCIO.

Carlos Sevilla es el último entrenador ecuatoriano en ganar un título en el fútbol nacional.

Debido a esta primicia, el DT ecuatoriano no puede competir por un título en el fútbol local y justamente fue Carlos Sevilla, el último estratega nacional en salir campeón en Ecuador hace 16 años, en el 2008, con el Deportivo Quito, que rompió una sequía de 40 años.

“No tienen la posibilidad de dirigir a los equipos que pelean los primeros lugares. El DT ecuatoriano está para tapar los huecos de los extranjeros cuando no responden a los requerimientos de los equipos”, complementó.

Tarde o temprano habrá un técnico ecuatoriano

Pool Gavilánez, DT de Guayaquil City desde 2017 hasta a la actualidad, cree que es cuestión de tiempo para que un ecuatoriano vuelva a la Selección de Ecuador.

“Creo que las cosas no hay que apurarlas, tarde o temprano un técnico ecuatoriano asumirá la selección, no tengo dudas, es un proceso natural. Ahora hay un lugar para educarse, es un proceso que desembocará en eso”, explicó el DT a EL COMERCIO.

Pool Gavilánez, DT de Guayaquil City.

Pese a que es cuestión de tiempo, el proceso se ha demorado por culpa de la misma Federación Ecuatoriana de Fútbol, asegura Gavilánez.

“La FEF no hace un esfuerzo para que los entrenadores nacionales puedan educarse mejor y tener mejores posibilidades. Hay que designar un rubro para que se preparen mejor, ya que eso aceleraría el proceso”, sentenció.