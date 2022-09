Aucas, Emelec y la polémica antes del partido

Los hinchas de Aucas se ilusionan con llegar a una final en la LigaPro. Foto: Carlos Noriega / EL COMERCIO.

Redacción Bendito Fútbol (I)

El partido de Aucas ante Emelec llega envuelto con algo de polémica. A lo largo de la semana, el cuerpo técnico y la institución oriental se encargaron de alimentarla. Se trata de un cotejo clave en la lucha por ganar la segunda fase de la LigaPro.

Ambos clubes jugarán un choque crucial, pues los capitalinos son líderes de la segunda etapa y los guayaquileños los escoltan. La distancia del cuadro de Chillogallo es de cinco puntos sobre sus perseguidores, sin embargo, estos tienen un compromiso diferido ante el Deportivo Cuenca.



La campaña que realiza Aucas es excepcional y busca hacer historia al llegar a su primera Copa Libertadores y final de la Serie A en 77 años de vida institucional. Su DT César Farías ya batió el récord del club en torno mayor cantidad de partidos invicto el torneo local, un total 14 compromisos.



El último choque en el que venció el plantel aurigrana fue ante Universidad Católica en el Olímpico Atahualpa por 1-2. Dos días después de ello -con Emelec como próximo adversario-, el estratega sostuvo que se había blindado al grupo y que sabía que ocurrían "cosas asquerosas" por debajo de la mesa.

Aucas, Emelec y los temas extradeportivos

En fechas posteriores a tales declaraciones, el estratega volvió a referirse a la presencia de temas extradeportivos. En charla con Bendito Fútbol y EL COMERCIO señaló que nada lo amedrenta y está dispuesto a defender a la entidad a la que se debe.



"Nosotros no le tenemos miedo a nadie y respetamos las autoridades y los rivales, pero no permitimos los atropellos. No tenemos miedo a levantar la voz (...) Si nos ganan deportivamente, nosotros vamos a reconocerlo y aplaudirlo pero, a las malas, no", puntualizó.