‘Pol Deportes’, nombre con el que se viralizó Cliver Huamán, un adolescente peruano de 15 años, continúa convirtiendo sus sueños en realidad.

En apenas unas semanas pasó de narrar la final de la Copa Libertadores desde lo alto de un cerro a aparecer en medios internacionales, visitar el Palacio de Gobierno, viajar a Europa para retransmitir un partido de Champions League y anunciar su próximo gran paso: estudiar periodismo deportivo en España.

¿Quién es Pol Deportes?

Cliver Huamán nació en Andahuaylas, en pleno corazón de los Andes peruanos. Con un carisma natural, una voz potente y un fluido dominio del quechua, comenzó a transmitir partidos en redes sociales.

Su pasión es el Deportivo Chankas, club de su región que recientemente ascendió a la Liga 1.

Su salto a la fama llegó durante la final de la Copa Libertadores 2025.

Sin acreditación ni entrada, decidió narrar el partido desde un cerro cercano al Estadio Monumental de Lima. Con un celular, un pequeño micrófono, un trípode y un terno, su imagen dio la vuelta al mundo: un joven decidido a cumplir su sueño sin importar la distancia.

La escena se viralizó en TikTok y fue replicada por medios internacionales y clubes de varios países, convirtiéndose en un ejemplo de esfuerzo y superación.

Narrará la Champions League y estudiará en España

Clíver llegó a España el 7 de diciembre invitado por el diario Marca para vivir una experiencia única: narrar un partido de la Champions League.

Este 10 de diciembre estará en el Estadio Santiago Bernabéu para comentar el duelo entre Real Madrid y Manchester City.

Pero no fue la única noticia. Su hermano confirmó en una transmisión en TikTok que ‘Pol Deportes’ estudiará Periodismo Deportivo en Madrid.

Será un programa de ocho meses que empezará una vez termine el colegio, gracias al apoyo económico de medios internacionales que quedaron fascinados por su talento.

