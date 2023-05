Piero Hincapié lamentó la 'suerte' del Leverkusen en la Europa League

Piero Hincapié es figura del Bayer Leverkusen: Instagram @pierohincapie

Andrés Ávila (D)

La Roma acabó con el sueño del ecuatoriano Piero Hincapié, que quería ganar la UEFA Europa League con su equipo, el Bayer Leverkusen. El zaguero dijo que el club 'no tuvo suerte'.

A través de redes sociales, el defensor ecuatoriano lamentó la eliminación de su equipo y agradeció el apoyo que les brindo la afición durante la semifinal ante el club italiano.



“Desafortunadamente, no tuvimos suerte, luchas hasta el final, pero eso no alcanzó, así es el fútbol, hay que aceptarlo, callar y aprender, no queda de otra, gracias por el apoyo Werkself”, escribió Hincapié en su cuenta de Twitter.



Pese a que el Bayer Leverkusen fue ampliamente superior al AS Roma en toda la eliminatoria de la Uefa Europa League, un gol de Edoardo Bove en el partido de ida en el Olímpico de Roma fue suficiente para que el conjunto alemán se despida de la competencia en semifinales.

Desafortunadamente no tuvimos suerte, luchamos hasta el final pero eso no alcanzó, así es el fútbol y hay que aceptarlo callar y aprender no queda de otra, gracias por el apoyo Werkself. pic.twitter.com/JCUiRxOoY4 — Piero Hincapie (@pierohincapie) May 19, 2023

Gran campaña en Europa League

Piero Hincapié fue una pieza importante de Xabi Alonso en la Uefa Europa League. El defensor ecuatoriano disputó los ocho partidos que jugó el club en la competencia y en todos fue titular.



El zaguero de 21 años estuvo muy sólido en defensa y dejó grandes actuaciones a lo largo del torneo.



Durante su participación en el torneo, Piero Hincapié estuvo en un equipo de la semana. Además, logró dos vallas invictas, dos pases claves, 15 intercepciones, 24 quites y 20 despejes.



De igual forma, el tricolor tuvo un acierto del 86% en sus pases y ganó 8 duelos por partido, con una efectividad del 67%. Su calificación en el portal de SofaScore fue de 7,20 puntos.

