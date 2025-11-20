La Selección de Ecuador tiene un nuevo integrante en el “Club de los 50”. Piero Hincapié cumplió 50 partidos con la Tri el pasado 18 de noviembre de 2025, durante la victoria 2-0 ante Nueva Zelanda en el Red Bull Arena de New Jersey.

El defensor del Arsenal, que disputa su primera temporada en la Premier League, se convirtió en el jugador número 43 en la historia de Ecuador en alcanzar el medio centenar de encuentros.

Además, es el sexto futbolista de la actual plantilla en hacerlo, junto a Enner Valencia, Moisés Caicedo, Alan Franco, Pervis Estupiñán y Ángelo Preciado.

¿Rompió un récord?

Aunque Piero Hincapié alcanzó la marca de los 50 partidos con apenas 23 años, 10 meses y 8 días, no logró romper el récord de precocidad.

Hasta hace poco, el registro le pertenecía a Iván Hurtado, quien llegó a esa cifra con 24 años, 9 meses y 15 días.

Sin embargo, el actual dueño del récord es Moisés Caicedo, quien lo hizo con 22 años, 11 meses y 13 días, consolidándose como el más joven en llegar a medio centenar de presentaciones con la selección.

✅ PI3RO cumplió 50 partidos defendiendo con orgullo estos colores



¡VAMOS POR MÁS!#LaTriNosUne 🇪🇨

La trayectoria de Hincapié con la Tri

Piero Hincapié debutó oficialmente con la Selección de Ecuador el 13 de junio de 2021, en la Copa América de Brasil, bajo el mando de Gustavo Alfaro. En aquel entonces, tenía apenas 19 años y cinco meses.

Desde entonces, el defensor se consolidó como titular indiscutible y pieza clave en todas las convocatorias, salvo por breves ausencias por lesión.

De sus 50 partidos con Ecuador, 25 han sido por Eliminatorias Sudamericanas, 13 en amistosos internacionales, 9 en Copa América y 3 en el Mundial de Catar 2022.

En total, acumula 4.386 minutos de juego, con 3 goles y una asistencia.

Además, desde finales de 2024, Hincapié forma parte del grupo de capitanes rotativos designado por Sebastián Beccacece. Ha portado la cinta de capitán en tres ocasiones, tanto en partidos amistosos como en Eliminatorias.