Carlos ‘Pibe’ Valderrama ‘engaña’ al mostrarse rapado ¿qué pasó con su melena?

Fecha de publicación: 15 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 15 de octubre de 2026

El histórico futbolista colombiano Carlos ‘Pibe’ Valderrama había exhibido un video a sus redes sociales en el cual aparentemente se rapaba y se despedía de su icónica melena. Tras causar revuelo con el cambio de imagen, el exjugador hizo una nueva publicación donde señaló que fue un engaño, mostró sus rizos y reveló que aquello formó parte de una campaña publicitaria.

La publicación con la que el ‘Pibe’ Valderrama anunció su cambio

Carlos ‘Pibe’ Valderrama sorprendió a sus seguidores al exhibir un video en el que se despedía de su melena rizada y mostraba un nuevo aspecto. El contenido se distribuyó a través de sus cuentas durante el 13 de octubre del 2026.

En la publicación, su esposa Elvira Redondo era la encargada de raparlo por completo con una máquina. Al final de esta, ella señalaba que pasó de ser el ‘Pibe’ Valderrama al ‘Calvo’ Valderrama. Por su parte, el exfutbolista reaccionaba con humor y señalaba que se veía ‘bacano’.

Al mostrar la transformación, el video del colombiano no tardó en viralizarse. Futbolistas que coincidieron con él como Mario Alberto Yepes o René Higuita bromearon y lo felicitaron por su nueva apariencia. A su vez, hubo usuarios que cuestionaron el material y sostuvieron que el cambio había sido generado con inteligencia artificial.

Mi gente! Hoy es el día #todobientodobien https://t.co/PPyzK1N5qU — Pibe Valderrama (@PibeValderramaP) October 13, 2026

El ‘Pibe’ Valderrama no se cortó su melena

Este 15 de octubre del 2026, dos días después de la primera publicación, Valderrama realizó una nueva con fines comerciales. En ella se retiraba una prótesis de su cabeza, mostraba sus rizos y apuntaba que pilló a sus seguidores.

“‘Pibe’ sin melena no merece llamarse ‘Pibe’“, mencionó, seguido de risas al momento de exponer su cabellera. A ello le agregó una frase más: “Se la creyeron, maric…”. Luego pasó a promocionar un producto y vincularlo con su aspecto.

El Pibe no se rapó, era un comercial… Sin melena no es el Pibe Valderrama… https://t.co/KBURwNP7NO — Mariano Ospina (@Mariano_OspinaP) October 15, 2026

Tras no haberse rapado, Valderrama mantiene una corte de pelo que ha portado por más de 30 años. En su debut en 1981, con Unión Magdalena de Santa Marta, el futbolista ya lucía un afro que se convirtió en su distintivo.

El ‘Pibe’ Valderrama rechazó una millonaria oferta para cortarse su melena

El cabello de Valderrama no tuvo modificaciones ni mostró un estilo distinto ni siquiera cuando hubo dinero de por medio. El propio ‘Pibe’ declaró públicamente que rechazó una millonaria oferta para cortar su melena durante su etapa de futbolista.

En abril de 2026, el exfutbolista reveló en FDPRadio de Colombia que tuvo el ofrecimiento de una marca antes del Mundial de Estados Unidos 1994. Se le ofrecieron dos millones de dólares, pero este se negó a retocar su pelo.

“Nunca me quitaré el pelo. Mi vida la decido yo. Siempre fue así. Yo respondo por mi historia. El pelo es historia mía. Creció porque yo me lo dejé crecer contra viento y marea. Ahora tiene otro color, tiene otra pinta, pero ahí está“, manifestó.

¿Qué ocurrió con el pelo del ‘Pibe’ Valderrama? Carlos Valderrama no se rapó y utilizó una prótesis para aparentar que había eliminado su característica melena.El montaje formó parte de una campaña publicitaria revelada el 15 de octubre de 2026. ¿Quién reveló que el video era falso? El propio Carlos Valderrama mostró sus rizos en una segunda publicación. Dos días antes había difundido el video en el que su esposa aparentemente lo rapaba. ¿Qué consecuencias tuvo la publicación? El supuesto cambio de imagen se viralizó antes de que Valderrama revelara el propósito publicitario. La melena ha sido uno de los elementos más reconocibles de su imagen durante décadas. ¿Qué significa la melena para Valderrama? Valderrama ha descrito su cabello como parte de su historia e identidad personal. En 1994 rechazó dos millones de dólares para cortárselo antes del Mundial de Estados Unidos

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