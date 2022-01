Perú y Ecuador jugarán sin público en Lima por eliminatorias

Redacción Bendito Fútbol

El avance de contagios por covid-19 y su variante Ómicron complicó la organización de los partidos de eliminatorias para el Mundial de Catar 2022. Por eso, la Federación Peruana de Fútbol anunció que su selección recibirá a Ecuador sin público, el 1 de febrero de 2022.

El Ministro de Salud de ese país, Hernando Cevallos, descartó la presencia de público en el Estadio Nacional de Lima para el mencionado encuentro, válido por la fecha 16 de las eliminatorias sudamericanas.



“Entendemos que el partido ante Ecuador es crucial, pero más crucial es que no se nos muera más gente. Hemos pasado de 26 000 a 88 000 contagiados. Me encanta el fútbol y me molesta no ver gente en los estadios, pero tenemos que mantener firmes estas medidas al menos hasta que baje la velocidad de la tercera ola”, dijo.



Por el momento, Ecuador está en zona de clasificación directa con sus 23 puntos que los mantienen la tercera casilla. Perú, por su parte, es aspirante a uno de los cupos y está en la quinta casilla, con los mismos 17 puntos que el cuarto, Colombia.



“La decisión es que, por ahora, no haya público hasta que baje ese pico que sigue subiendo. No podemos arriesgarnos”, dijo Cevallos, dejando entrever que la medida podría reverse, en caso de que la cifra de contagios disminuya.