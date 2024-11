La Selección de Ecuador logró un triunfo histórico en Barranquilla, donde venció a Colombia por primera vez en casi 60 años en eliminatorias sudamericanas.

El épico 0-1 se selló con un gol de antología de Enner Valencia, quien marcó un tanto ‘maradoniano’ tras una carrera desde casi la mitad de la cancha. A pesar de jugar con 10 hombres durante más de 60 minutos, Ecuador resistió gracias a una actuación sobresaliente de Hernán Galíndez, quien se convirtió en la gran figura del partido.

Periodista colombiano furioso por la derrota

La derrota de Colombia generó indignación entre los hinchas y periodistas locales, quienes no ocultaron su enojo. Uno de los casos más notorios fue el del periodista Eduardo Luis López, de Win Sports, quien despotricó contra Ecuador durante la transmisión en vivo.

“Para mí es injusta la derrota, es mucho premio para Ecuador llevarse los tres puntos y demasiado castigo para Colombia. No me da miedo decirlo: Ecuador no mereció ganar y su triunfo es injusto”, afirmó con visible molestia.

Incluso, cuando un compañero de panel intentó resaltar la actuación heroica de Hernán Galíndez, López desestimó los méritos del arquero ecuatoriano y atribuyó sus atajadas a la suerte:

“No sabe cómo las sacó, se le apareció la virgen”, añadió.

Un triunfo para la historia

Antes de este encuentro, Ecuador solo había vencido a Colombia en eliminatorias una vez en su historia, el 20 de julio de 1965, durante el proceso clasificatorio al Mundial de Inglaterra 1966. En esa ocasión, el gol del triunfo lo marcó Washington ‘Chifle’ Muñoz.

Casi 60 años después, Ecuador repitió la hazaña, nuevamente con un 0-1. Enner Valencia, goleador histórico de la selección, anotó el tanto que permitió a la ‘Tri’ estar cada vez más cerca de asegurar su clasificación al quinto Mundial de su historia.

Con este resultado, Ecuador se ubica en tercer lugar de las eliminatorias con 19 puntos en 12 partidos, solo por detrás de Argentina y Uruguay. Este desempeño confirma que la ‘Tri’ atraviesa una de las mejores épocas en su historia futbolística.