Liga y Barcelona buscan asegurar su boleto al hexagonal en la fecha 29

Fecha de publicación: 4 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 4 de septiembre de 2026

El campeonato ecuatoriano de fútbol entra en una fase decisiva con Liga de Quito y Barcelona como protagonistas de la pelea por la clasificación al hexagonal final. Ambos equipos tienen 42 puntos y afrontarán las próximas jornadas con el objetivo de asegurar su presencia en la disputa por los cupos internacionales de 2027.

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Ecuador tiene a Liga y Barcelona con opciones de clasificación

Liga y Barcelona dispondrán de la penúltima y última fecha de la primera etapa para completar 44 puntos y asegurarse uno de los tres cupos para la Copa Libertadores o uno de los tres para la Copa Sudamericana de 2027.

Liga visitará el domingo a Técnico Universitario. El equipo, conocido como el Rey de Copas, atraviesa una etapa de irregularidad futbolística después de la salida del brasileño Tiago Nunes en julio y la incorporación inmediata del argentino Gustavo Álvarez.

Barcelona, por su parte, visitará a Aucas, uno de los equipos que atraviesa un buen momento en la Liga Pro. El conjunto oriental tiene 48 puntos y aseguró su clasificación al hexagonal final en la fecha anterior.

¿Qué equipos ya están clasificados al hexagonal?

Independiente del Valle, líder absoluto con 68 puntos, abrirá la vigésima novena fecha este sábado frente a Macará. El equipo ambateño también tiene 48 unidades y aseguró su clasificación al hexagonal final.

Universidad Católica, con 45 puntos, es otro de los equipos clasificados. El conjunto quiteño visitará a Delfín, en Manta, con la posibilidad de sumar más unidades antes del cierre de la primera etapa.

Los puntos obtenidos en estas jornadas serán importantes para iniciar el hexagonal final.

¿Quiénes pelean por los últimos lugares?

Leones del Norte y Libertad tienen 38 puntos cada uno, mientras que Mushuc Runa suma 37. Estos equipos todavía tienen posibilidades de alcanzar el quinto o sexto lugar.

Guayaquil City y Emelec acumulan 36 puntos, mientras Deportivo Cuenca tiene 35. Estos seis clubes aparecen entre los equipos con mayores posibilidades de acceder al cuadrangular final por el cuarto cupo de la Copa Sudamericana.

El campeón de la Copa Ecuador obtendrá el cuarto boleto para la Copa Libertadores de 2027

La fecha 29 continuará el domingo con Técnico Universitario-Liga, Delfín-Universidad Católica, Aucas-Barcelona y Deportivo Cuenca-Libertad. El lunes se jugarán Emelec-Manta, Orense-Guayaquil City y Mushuc Runa-Leones del Norte.

Los partidos de la fecha 29