Orense ganó y está a un paso de las semifinales

Redacción Bendito Fútbol (D)

Orense SC de Ecuador está a un punto de asegurar su cupo en las semifinales de la Copa Libertadores Sub-20, cuya edición 2022 se cumple en Quito. El 10 de febrero sometió 0-1 a Guaraní de Paraguay, en el duelo estelar de la segunda jornada del grupo C del certamen.

El combinado ‘Bananero’ mostró un juego efectivo, eficiente en labores defensivas y contundente en el ataque. El gol que le dio el triunfo se registró a los 29 minutos en un remate del volante lojano Dany Coronel.



La llave incluye también a Newell’s Old Boys de Argentina y Universidad de Concepción de Chile. La tercera fecha se jugará el 13 de febrero; el cuadro ecuatoriano rivalizará con Newell’s y Guaraní con Universidad de Concepción.



Los cotejos de este grupo se realizan en el estadio Olímpico Atahualpa; no se admite la presencia de público como parte de las medidas sanitarias para prevenir contagios de covid-19.



La llave es liderada por Orense, que completó 6 puntos y más 2 de gol diferencia. Igualados a 3 puntos y cero de gol diferencia, le escoltan Guaraní y Newell’s. La ‘U’ de Concepción no tiene puntaje y su gol diferencia es de menos 2.



A las semifinales de la competición pasarán los ganadores de cada uno de los tres grupos y el mejor segundo de la evaluación general. El vencedor de la llave A enfrentará al triunfador de la llave C; el ganador del grupo B chocará contra el mejor segundo.