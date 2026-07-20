Ocho DT‘s se han marchado de Ecuador en el año, ¿quiénes son?

Este lunes 20 de julio del 2026 se dio la salida del octavo técnico del campeonato ecuatoriano en el año. Hernán Torres se marchó de Orense y su club se convirtió en el que más técnicos ha cambiado en el año.

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La salida de Hernán Torres de Orense

Orense jugó la vigésima fecha de la fase regular del campeonato ecuatoriano durante este domingo 20 de julio del 2026. Aquel fue el último partido de Hernán Torres en el banquillo de los bananeros, pues tras el choque anunció su salida.

El conjunto de Machala cayó por un marcador de 2-1 frente a Mushuc Runa en Echa Leche. Con aquel resultado, el equipo permaneció en la zona de liguilla de descenso y se marcó la salida del estratega.

“Orense Sporting Club informa que, por mutuo acuerdo, ha finalizado la relación profesional con el cuerpo técnico del primer equipo, liderado por Hernán Torres”, señaló. Tras ello, el equipo puntualizó que Agustín Robles quedaría como DT de manera interina.

Los técnicos que han dejado el fútbol ecuatoriano en el 2026

Torres se convirtió en el tercer entrenador en abandonar el balompié nacional en julio. En el mismo mes se marcharon Tiago Nunes de Liga de Quito y Francisco Usucar de Técnico Universitario.

Los albos aún no han conseguido reemplazo y Patricio Hurtado se ha hecho cargo del equipo de manera artesanal. En el ‘Rodillo Rojo’ asumió Bernardo Redín.

Antes, en el 2026, los clubes que cambiaron de entrenador también fueron Delfín, Libertad, Emelec y Leones del Norte. Juan Zubeldía, Juan Carlos León, Vicente Sánchez y Édison Méndez se marcharon de tales clubes.

Orense, el equipo que más ha cambiado de técnico

Antes de la llegada de Hernán Torres, Orense ya contó con otro estratega. El equipo verde empezó el 2026 con Raúl Antuña como entrenador y lo removió de su cargo tras no clasificarse a los grupos de la Copa Sudamericana.

Los equipos que mantienen a sus técnicos son: