42 de las 48 escuadras clasificadas al Mundial 2026 ya conocen sus grupos y calendario para el certamen y aquello no es ajeno para estrellas de otros deportes. Novak Djokovic, leyenda del tenis, pronosticó su campeón y eligió a la selección de Portugal de Cristiano Ronaldo.

La final propuesta por Novak Djokovic con Cristiano Ronaldo como protagonista

Novak Djokovic estuvo presente en el más reciente evento de la Fórmula 1, el Gran Premio de Abu Dabi, donde Lando Norris se coronó campeón del torneo durante el 7 de diciembre de 2025. Allí, el tenista serbio fue entrevistado, sin embargo, lejos de referirse al deporte tuerca y a su definición, puso su mirada sobre el Mundial de 2026.

El deportista conversó con medios de comunicación y fue consultado sobre sus predicciones para la siguiente Copa del Mundo. Allí, este no dudó en poner a Portugal y a Cristiano Ronaldo como los campeones y en decir cuál será la final.

“Voy a ser atrevido: Portugal. Portugal va a vencer a México en la final (…) Sé que hay otras selecciones, por eso dije que sería atrevido. Portugal y México van a jugar la final y Portugal la va a ganar“; manifestó ‘Nole’.

Portugal y Cristiano Ronaldo en el Mundial de 2026

Cristiano Ronaldo y Portugal se clasificaron al Mundial como líderes del Grupo F en las eliminatorias de la UEFA. Allí acumularon 13 puntos en seis partidos y terminaron por encima de rivales como Irlanda, Hungría y Armenia.

Con la clasificación en el bolsillo, Portugal quedó en el Grupo K dentro de la Copa del Mundo. Sus rivales confirmados son Uzbekistán y Colombia y resta por conocerse uno, que saldrá del repechaje internacional y que puede ser Nueva Caledonia, Jamaica o la República Democrática del Congo.

En su primer partido, los lusos recibirán a la escuadra del repechaje en el NRG Stadium de Houston. Tras ello jugará con Uzbekistán en el mismo reducto y, finalmente, desafiará a Colombia en el Estadio Hard Rock de Miami.

Cristiano Ronaldo jugará su sexto Mundial con Portugal

El Mundial de 2026 será el sexto para Cristiano Ronaldo en su trayectoria como futbolista. El delantero luso ya estuvo presente en las ediciones de Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022.

Asus 40 años aún tiene la cuenta pendiente de ganar un Mundial. Su mejor participación con Portugal fue en 2006, donde logró el cuarto lugar. A su vez, ha ganado una Eurocopa y una Liga de Naciones de Europa con la escuadra.

