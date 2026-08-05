Jugador del São Paulo atropelló y quitó la vida a un hombre en Brasil

El futbolista brasileño Nicolas, defensor de 19 años del São Paulo, fue detenido y posteriormente obtuvo la libertad provisional luego de atropellar y causar la muerte de un peatón de 84 años. El accidente ocurrió la noche del lunes 3 de agosto de 2026, en Barueri.

Nicolas se defenderá en libertad

De acuerdo con el informe policial, Nicolas conducía un BMW cuando embistió al adulto mayor, que cruzaba una calle sobre las 21:53 cuando regresaba de una cena junto a sus compañeros Igor Felisberto y Ryan Francisco, también futbolistas del club.

La investigación señala que el defensor es procesado por una presunta participación en una carrera ilegal de vehículos. Una testigo aseguró haber visto varios automóviles desplazarse a alta velocidad y videos del siniestro fueron difundidos por medios brasileños y redes sociales.

El joven futbolista rechazó las acusaciones durante su declaración. Afirmó que no participó en ninguna competencia clandestina y sostuvo que una aplicación instalada en su teléfono registra que circulaba a unos 50 kilómetros por hora al momento del impacto.

La Justicia de São Paulo autorizó que el futbolista afronte el proceso en libertad provisional. Como parte de las medidas cautelares, deberá presentarse ante las autoridades, mantener actualizado su domicilio y solicitar autorización para ausentarse de su jurisdicción.

El tribunal también suspendió su licencia de conducir y le prohibió tramitar un nuevo permiso hasta que exista otra resolución judicial. La Secretaría de Seguridad Pública confirmó que el jugador es investigado por la supuesta participación en una carrera ilegal.

São Paulo expresó sus condolencias a la familia de la víctima y anunció que acompañará el caso mediante su departamento jurídico. El club indicó que su jugador permaneció en el lugar del accidente, llamó a los servicios de emergencia y colaboró con las autoridades.

La institución añadió que las verificaciones policiales establecieron que el defensor no había consumido alcohol y que su licencia de conducir estaba vigente.

Nicolas llamó la atención de Europa

El lateral se formó en las divisiones inferiores del club y debutó con el primer equipo durante la pasada temporada como una de las promesas con mayor proyección de sus canteras en los últimos años.

Antes de este episodio, en 2024 fue vinculado con el FC Barcelona y otros clubes europeos de España e Inglaterra. En ese momento, el Diario AS mencionó que su cláusula de rescisión superaba los 60 millones de dólares.

Formado en el club desde los 10 años, suma siete partidos en el primer equipo tras su ascenso. Esta temporada trabaja bajo las órdenes de Dorival Júnior y comparte plantel con el ecuatoriano Robert Arboleda.

*Con información de EFE.

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