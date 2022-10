Steven Gómez y David Cabezas festejan el ascenso de El Nacional ante Libertad. Foto: Twitter @elnacionalec

Redacción Bendito Fútbol

El Nacional se coronó campeón de la Serie B a falta de dos fechas. La derrota de Independiente Jrs ante el Olmedo, lo volvió inalcanzable.

El elenco militar ya había asegurado su presencia en la Serie A de la LigaPro.

El cuadro de los puros criollos había logrado su promoción al vencer al Libertad de Loja en su pasado partido. Con un 4-2 hizo vibrar el Olímpico Atahualpa y lo celebró con un estadio casi lleno por su afición.

Tras su logro, los dirigidos por Ever Hugo Almeida debían esperar resultados externos para saber si ganaban el torneo. Cualquier cosa que no sea una victoria para el equipo filial de Independiente del Valle colocaba como ganador al 'Bi-Tri'.

Este martes 25 de octubre de 2022, el plantel de los rayados sufrió una derrota de 2-1 con el 'Ciclón de los Andes' y quedó sin posibilidades. La cantidad de puntos que lo separa de El Nacional es de cinco y al conjunto de Sangolquí solo le quedan tres por disputar.

El techo de El Nacional es de 66 puntos, pues aún debe jugar con Imbabura como visitante el miércoles 26 de octubre. El torno lo cerrará como local ante Chacaritas, donde podrá levantar el trofeo y celebrar el logro con su gente.

El campeonato de ascenso es el segundo para los puros criollos en su historia. Antes lo consiguieron en 1979, cuando en el mismo año habían firmado su primer descenso hacia la Serie B.

Esperan por la Copa Ecuador

Con la comodidad de haber conseguido sus objetivos en el torneo regular, los 13 veces campeones del Ecuador podrán centrar sus esfuerzos y plantilla en la Copa Ecuador. El plantel, que también realizó una memorable campaña en dicho torneo, tiene chances de llegar a la final.

El futuro de la 'Gloria del Fútbol' en el cuadrangular semifinal se definirá ante 9 de Octubre durante el 2 de noviembre de 2022 en el Estadio Chirijos de Milagro. En simultaneo se jugará el choque de Independiente del Valle y Mushuc Runa.

Salvo por el cuadro rayado, ya clasificado, los demás equipos igualan en puntos (seis) y solo los separa el gol diferencia. Para clasificar a la final y a Copa Libertadores, la 'Máquina gris debe ganar al 'Súper 9'. En caso de que no lo haga, igual estará en torneo internacional si es que Mushuc Runa no es finalista y los guayaquileños no son campeones.

Visita nuestros portales: