Muerte de Diego Maradona lleva a Fiscalía a pedir 12 años de prisión para su médico

Fecha de publicación: 8 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 8 de octubre de 2026

La Fiscalía solicitó una pena de 12 años de prisión y 10 de inhabilitación profesional para Leopoldo Luque, neurocirujano y médico de cabecera de Diego Armando Maradona, por su presunta responsabilidad en la muerte del exfutbolista argentino. Ocurrió este jueves 8 de octubre del 2026.

Luque está acusado de homicidio simple con dolo eventual. La Fiscalía también solicitó condenas de entre cuatro y 10 años de prisión para otros cinco profesionales vinculados con la atención médica de Maradona y la absolución de un séptimo imputado.

Muerte de Diego Maradona y las penas solicitadas

La Fiscalía pidió diez años de prisión y otros diez de inhabilitación profesional para Nancy Forlini, coordinadora de cuidados domiciliarios de Swiss Medical, acusada de homicidio con dolo eventual.

Para la psiquiatra Agustina Cosachov solicitó ocho años de cárcel y diez de inhabilitación, bajo la misma acusación.

En cambio, para el psicólogo Carlos Díaz pidió cinco años de prisión y diez de inhabilitación. Para el jefe de enfermeros Mariano Perroni y el enfermero Ricardo Almirón solicitó cuatro años de cárcel y ocho de inhabilitación profesional.

Estos tres últimos están acusados de homicidio culposo.

El homicidio con dolo eventual implica que una persona reconoce que sus acciones podrían provocar una muerte, pero decide asumir ese riesgo.

La Fiscalía también solicitó absolver al médico clínico Pedro Di Spagna, quien visitó una sola vez a Maradona y, según los fiscales, no tenía capacidad de decisión sobre su tratamiento.

Fiscalía cuestiona el tratamiento médico de Maradona

Diego Armando Maradona murió el 25 de noviembre de 2020, mientras recibía atención domiciliaria.

El fiscal Patricio Ferrari sostuvo que los seis acusados incumplieron sus obligaciones profesionales y dejaron al exfutbolista en una situación de desamparo.

Durante los alegatos finales, la Fiscalía describió el tratamiento como desorganizado y cuestionó la existencia de dos responsables de la atención: Luque y Forlini.

El juicio comenzó el 14 de abril ante el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 7 de San Isidro, en Buenos Aires.

El proceso acumuló 45 audiencias, 75 testimonios y alrededor de cien mensajes extraídos de los teléfonos de los acusados.

Con información de EFE