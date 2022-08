¿Moisés Caicedo será transferido del Brighton?

En Brighton están felices con el rendimiento del ecuatoriano Moisés Caicedo, que de a poco se adueñó de la titularidad en el club. El ecuatoriano tendría ofertas para jugar en los clubes grandes de Inglaterra, pero mantiene un contrato vigente con las ‘Gaviotas’.

Manchester United, Liverpool y Arsenal, tres de los clubes más grandes de la Premier League se interesan en el ecuatoriano. Sin embargo, según reportó el periodista inglés Jonas Hen Shrag, el jugador no sería transferido.

“Tal y como están las cosas, me dicen que Moisés Caicedo se quedará en el Brighton esta temporada”, publicó el comunicador en su cuenta de Twitter. Recibió varias respuestas, principalmente de hinchas del Manchester United.

As things currently stand, I am told that Moisés Caicedo will stay at Brighton this season