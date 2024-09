Moisés Caicedo, quien recientemente lució la cinta de capitán de la Selección de Ecuador durante la fecha de eliminatorias sudamericanas, ya se encuentra de regreso en Inglaterra para enfocarse en su próximo compromiso con el Chelsea.

El ecuatoriano se prepara para enfrentar al Bournemouth, un equipo al que ya ha enfrentado en varias ocasiones y con el que tiene buenos recuerdos.

Esta temporada ha sido muy positiva para el ‘Niño Moi’, quien sigue consolidándose como uno de los mejores mediocampistas del mundo, destacando tanto en su club como en su selección.

En lo que va del año, Caicedo fue capitán por primera vez con el Chelsea, en una competición europea, y también con la Selección de Ecuador.

Para el regreso de la Premier League, el Chelsea de Moisés Caicedo se enfrentará al Bournemouth, un equipo que le trae buenos recuerdos al ecuatoriano.

Esto se debe a que fue contra este rival cuando Caicedo anotó su primer y único gol, hasta el momento, con la camiseta de los ‘Blues’.

El tanto sucedió en el último partido de la Premier League 2023/24, el pasado 19 de mayo. El volante ecuatoriano abrió el marcador en Stamford Bridge con un impresionante disparo desde mitad de cancha.

Caicedo aprovechó un error del portero del Bournemouth para sorprenderlo con un remate de más de 40 metros que terminó en gol.

An audacious Moises Caicedo goal when Chelsea last met Bournemouth! 😮 pic.twitter.com/LfRvrheJ6A