Michael Hoyos está cómodo en Independiente del Valle y es la figura

Michael Hoyos llegó a Independiente del Valle en este 2023 y con solo cinco meses es la figura del equipo. El delantero es fijo en las alineaciones de Martín Anselmi.

Actualmente, el delantero de 31 años es el máximo anotador y asistente de Independiente del Valle. Y está teniendo su mejor arranque goleador y posiblemente estemos ante su temporada más anotadora como profesional.



Michael Hoyos conversó con Bendito Fútbol y El Comercio sobre esta racha de goles que tiene el club y su proceso de adaptación, tras cinco meses vistiendo los colores de los ‘Rayados’.



“Desde el principio me acogieron de la mejor manera tanto el club como cuerpo técnico y compañeros. La verdad eso ayuda a adaptarse más rápido”, especificó Hoyos.



Así mismo, el futbolista resaltó que disfruta del día a día con las instalaciones y extras que le ofrece Independiente del Valle. “Gracias a dios, las costas están saliendo”, dijo.

El referente en ataque

Michael Hoyos es el goleador del equipo en este 2023. En 14 partidos disputados, solo siete como titular, el delantero ha marcado ocho goles y, además, ha repartido cinco asistencias.



En 726 minutos disputados, Hoyos participó en 13 tantos. El argentino-estadounidense-ecuatoriano necesita de 55 minutos para producir un gol con Independiente del Valle.



Sobre su gran momento, Michael Hoyos dijo estar tranquilo, pero enfocado en seguir trabajando para dar lo máximo de sí.



“No me cambia en nada esta racha. Disfruto de todo lo que vivo en lo personal y futbolístico y la verdad lo tomo de la misma forma. Hay que seguir trabajando para ayudar al equipo a lograr objetivos”, puntualizó.



Michael Hoyos está a tres goles de tener su mejor temporada como goleador. Hasta el momento, sus campañas más anotadoras fueron con 10 goles, algo que logró en cuatro ocasiones, tres con Guayaquil City (2018,2019 y 2020) y una con Liga de Quito (2022).

¿Es el dueño de los penales?

En los dos últimos partidos de Independiente del Valle por LigaPro, el conjunto ‘Rayado’ tuvo dos penales a su favor y Michael Hoyos se hizo cargo de los remates, además, el delantero pateó con soberbia en la tanda de la Recopa Sudamericana que le ganaron a Flamengo.



Aunque está en un buen momento y tiene una gran calidad como ejecutante de penales, Michael Hoyos aseguró que no es el dueño de aquellas pelotas paradas.



“Son cosas del partido que se dan en el momento. No tengo problema en patear y no me influye en nada. Justamente, es estas dos fechas se dio, agarré la pelota y nadie me la pidió”, comentó.

