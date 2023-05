Lautaro Díaz, referente de área en el Independiente del Valle

Lucas Villalba (der.), de Argentinos, disputa el balón con Lautaro Díaz, de Independiente, en un partido de la Copa Libertadores entre Argentinos Juniors e Independiente del Valle (IDV) en el estadio Diego Armando Maradona en Buenos Aires (Argentina).

Lautaro Díaz es una de las figuras del Independiente del Valle que arrancó bien la temporada 2023. De inicio ganó dos títulos, y ahora es líder de la LigaPro y está encaminando su clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores.

El delantero argentino conversó con Bendito Fútbol y El Comercio sobre el arranque de la temporada del club y su adaptación al club, tras casi un año de vincularse a Independiente del Valle.



“Estoy muy contento por empezar la temporada así. Logramos buenos resultados en las últimas tres fechas, que fueron de visitantes y concretamos tres victorias. Personalmente, me siento bien y acomodándome a lo que se me pide”, explicó.



Independiente del Valle inició el 2023 obteniendo los títulos de la Supercopa Ecuador y Recopa Sudamericana.



En LigaPro son líderes en solitario, con 22 unidades, tres más que su más cercano escolta, que es Barcelona SC. Mientras que, en Copa Libertadores, el cuadro ‘Rayado’ se ubica en la segunda casilla del Grupo E, con seis puntos. El líder es Argentinos Junior, que tiene siete.



Cambió de posición por Martín Anselmi

Lautaro Díaz, antes de arribar a Independiente del Valle se desempeñaba como extremo, sin embargo, con Martín Anselmi como DT, el argentino empezó a jugar como referente de área y está teniendo sus mejores números.



“Trato de acomodarme donde se puede. Toda mi vida jugué de extremo o de volante, pero me tocó cambiar de posición y me siento cómodo porque me fue bien”, comentó Lautaro Díaz.



Aparte de su capacidad anotadora, el ariete argentino se caracteriza por ser un jugador de equipo y por su intensidad al momento de marcar.



“Yo trato de que si no estoy teniendo un buen partido cumplir con la intensidad y por eso se me ha visto en los partidos presionar mucho arriba y provocar el error”, destacó.



Desahogo por anotar en LigaPro

Lautaro Díaz llegó a Independiente del Valle en junio de 2022. En su primera etapa con el club disputó 21 partidos entre Copa Sudamericana, Copa Ecuador y LigaPro, donde anotó ocho goles y repartió tres asistencias.



El argentino anotó en Sudamericana, donde fue la figura de IDV en el torneo y MVP en la final que le ganaron a São Paulo. También convirtió en Copa Ecuador.



En la única competencia que no pudo estrenarse fue en LigaPro, pese a que hizo buenos partidos, el arco no se le abrió.



Su primer tanto en el campeonato ecuatoriano llegó en este 2023 y luego de jugar trece partidos.



Lautaro Díaz marcó en la victoria de Independiente del Valle sobre Barcelona SC, por 1-0.



“Siento que venía jugando bien en la LigaPro, pero a veces no se abre el arco por diversos motivos. Estoy muy contento por ese gol que se me dio en LigaPro y por el partido que ganamos”, puntualizó.

