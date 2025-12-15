Michael Estrada tiene el gol más rápido del 2025 en Ecuador

Fecha de publicación: 28 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 28 de septiembre de 2026

Michael Estrada convirtió un gol en tan solo 17 segundos de juego con Liga de Quito y este se convirtió en el tanto más veloz del 2025 en el fútbol ecuatoriano. El delantero albo anotó en la derrota de 2-1 sobre su equipo ante Libertad.

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El veloz gol de Michael Estrada con Liga de Quito

Corría la penúltima fecha del campeonato ecuatoriano y Liga de Quito visitaba el Estadio Reina del Cisne de Loja, frente a Libertad. El cuadro universitario logró hacerse con el saque inicial tras el sorteo del árbitro y aquello fue el preludio de su gol.

El club movió la pelota y encaminó un ataque por el costado derecho. José Quintero consiguió recibir el balón y enviar un centro llovido hacia el área. Allí apareció Michael Estrada, el artillero ingresó en medio de los defensas centrales y definió zurda.

Habían transcurrido 17 segundos de iniciado el juego cuando Estrada consiguió abrir el marcador. Pese al gol tempranero de Liga de Quito, el conjunto azucena no pudo sostener la ventaja y sufrió una remontada de 2-1.

Los goles más rápidos del fútbol ecuatoriano en 2025

Con los 17 segundos transcurridos, el gol de Michael Estrada se convirtió en el más rápido del 2025. La cantidad de tiempo en el que ingresó fue la misma con la que Angelo Mina había anotado el tanto más veloz, de manera que ambos quedaron equiparados.

La anotación de Mina, la más presurosa antes de la de Estrada, se produjo el 5 de mayo del presente año y el rival coincidió. Aucas se enfrentaba a Libertad en el Estadio Gonzalo Pozo Ripalda y se impuso por un marcador de 2-0.

Por detrás de las dos anotaciones se registra una más de un miembro de Liga de Quito. Fernando Cornejo le anotó a Barcelona SC en la sexta fecha de la liguilla por el título y le marcó a los 35 segundos en un partido que terminó 2-2.

Michael Estrada durante el 2025 con Liga de Quito

Michael Estrada arribó a Liga de Quito para el 2024 y, durante este 2025 acumula un total de 48 partidos. Estos corresponden a la Liga Profesional de Fútbol, Copa Ecuador, Supercopa Ecuador y Copa Libertadores.

Dentro de las cuatro competiciones, el delantero acumula un total de 13 anotaciones. A su vez, ha brindado cinco asistencias.

Información adicional: El torneo ecuatoriano