Mauro Icardi es inhabilitado para conducir hasta el 2099

Fecha de publicación: 24 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 24 de septiembre de 2026

Mauro Icardi quedó inhabilitado para conducir en la provincia de Buenos Aires hasta 2099, según informes difundidos esta semana por distintos medios de comunicación de Argentina y España.

¿Qué pasó con Mauro Icardi?

La nueva polémica que envuelve a Mauro Icardi surgió después de que un video publicado por Eugenia ‘la China‘ Suárez, su pareja, expuso una conducta de riesgo y derivó en una revisión de los registros del futbolista.

En las imágenes, Suárez, quien es conocida por sus facetas como actriz, cantante, modelo y diseñadora de moda, aparece sin cinturón de seguridad y con parte de su cuerpo fuera del vehículo mientras él conduce.

Las autoridades de la provincia consideraron que esa situación ponía en riesgo a los ocupantes y a terceros, y cuestionaron que el futbolista siguiera conduciendo sin detenerse pese a lo que ocurría.

La difusión del video llevó al Ministerio de Transporte a revisar la situación del delantero. En ese proceso se constató que su licencia argentina estaba vencida desde mayo de 2019, sumando un agravante más.

Con ese antecedente, la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial aplicó la inhabilitación preventiva bajo la Ley Provincial 13 927, amparada en el artículo 38, donde se menciona que se puede suspender preventivamente una licencia cuando una falta grave haya puesto “en grave riesgo la vida o la salud de las personas”.

La medida impide que el exjugador de la Selección de Argentina conduzca hasta 2099, que es la fecha límite que el sistema informático genera automáticamente como una medida cautelar y simbólica.

En la práctica, la medida representa una suspensión de por vida. En 2099, el delantero rosarino surgido de La Masía del FC Barcelona tendrá 105 años y, por pura lógica, la conducción habrá quedado atrás.

ICARDI AL VOLANTE CON LICENCIA VENCIDA 🚘⚠️



Eugenia “la China” Suárez se quitó el cinturón y sacó gran parte de su cuerpo por la ventanilla mientras Mauro Icardi continuaba conduciendo.



Ante la difusión del video, constatamos que Icardi tenía su licencia de conducir vencida. pic.twitter.com/lV5rFGbD1w — Ministerio de Transporte (@TransportePBA) September 21, 2026

Icardi se defendió en X

Mauro Icardi salió al paso de esta sanción y respondió al Ministerio de Transporte a través de su cuenta de X. En un extenso texto explicó que posee una licencia italiana cuya vigencia es hasta 2029.

La autoridad competente detalló que ese documento puede ser reconocido en Argentina bajo determinadas condiciones, pero esa validez depende, entre otros factores, de la residencia del conductor y de si esta fue regularizada en la jurisdicción correspondiente.

“Ocúpense de arreglar las calles para tener una mejor circulación en nuestro país”, dijo el futbolista antes de indicar que esta maniobra responde a la necesidad de esta institución de tener “un poquito de repercusión en los medios”.

Antes de volver a conducir, Icardi deberá regularizar su situación y superar la evaluación correspondiente para tener la licencia de conducir habilitada; caso contrario, la sanción no se levantará.

Goles de Mauro Icardi

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