¿Es Martín Anselmi una de las opciones para dirigir a Ecuador?

El entrenador de Independiente del Valle Martín Anselmi en la final de la Recopa Sudamericana ante Flamengo el 28 de febrero del 2023. Foto: EFE

Redacción Bendito Fútbol (I)

La selección de Ecuador aún no tiene DT para las eliminatorias mundialistas. ¿Es Martín Anselmi una de las opciones para la Tri?

El nombre del estratega argentino es uno de los más destacados dentro de los últimos tiempos de la escuadra rayada. Desde que llegó al club a mediados del 2022, este ha conseguido tres títulos.



La última presea con la que se hicieron él y la escuadra de Sangolquí fue la Recopa Sudamericana. En ella, el 'Matagigantes' se impuso por penales ante Flamengo en una serie de ida y vuelta.



En diálogo con el Canal del Fútbol, el entrenador se refirió al presente del equipo nacional. Allí puntualizó que está en capacidad, aunque -de momento- no se ve en uno de estos combinados.



"Nosotros como cuerpo técnico hemos demostrado, en Independiente del Valle, la ambición y la confianza para pelear con los equipos más grandes del continente y, desde ese lado, claro que nos sentimos capacitados para dirigir la Selección. Sí me moviliza el equipo o el Ecuador... No me veo en una selección (...)" sostuvo el estratega.



En su intervención, Anselmi recalcó que cuenta con una generación brillante y tiene confianza en ellos. A algunos de los actuales nombres ya los conoce, además de que otros ya cuentan con otro Mundial o están en grandes ligas.

Martín Anselmi y la selección de Ecuador

Para el estratega Martín Anselmi de Independiente del Valle, la escuadra ecuatoriana tiene un potencial ganador. Las cosas a las que puede aspirar pueden exceder, inclusive, los buenos papeles en eliminatorias sudamericanas.



"Ecuador, si se aprovecha esta generación y se juega en un modelo en que sea protagonista, no solo está capacitada para clasificar al Mundial, sino para ganar una Copa América", señaló el técnico gaucho.



En torno a la búsqueda de un nuevo DT, Anselmi señaló que la Tri necesita un entrenador que busque ser protagonista. Aquello debido a que el grupo con el que cuente está acostumbrado ganar títulos y ocupar roles estelares. Asimismo, este debe otorgarles herramientas para que entiendan el juego.

¿Cómo le ha ido a Martín Anselmi con Independiente

Desde que arribó, Martín Anselmi acumula 36 partidos en su haber. Estos se dividen en 25 victorias, cinco empates y seis derrotas con un rendimiento del 74%.



Durante su gestión a marcado más del doble de goles que ha recibido. Son 62 anotaciones a favor contra 30 en contra. Los títulos en su palmarés corresponden a Copa y Supercopa Ecuador más Copa y Recopa Sudamericana.

