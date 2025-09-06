Marruecos selló su clasificación al Mundial 2026, que se celebrará en Estados Unidos México y Canadá, el pasado viernes 5 de septiembre tras golear 5-0 a Níger, en el recién inaugurado estadio Príncipe Moulay Abdellah de Rabat.

Con este triunfo, los ‘Leones del Atlas‘, dirigidos por Walid Regragui, se convirtieron en el primer equipo africano en asegurar su boleto y el decimoséptimo en el total de selecciones clasificadas.

Aunque aún le restan dos partidos en su grupo, Marruecos mantiene puntaje perfecto con 18 unidades en seis jornadas, una ventaja de ocho puntos sobre Tanzania, su escolta, lo que le garantizó matemáticamente la clasificación.

El regreso de Marruecos al Mundial

El combinado marroquí disputará su séptima fase final en la historia de los mundiales, tras participar en las ediciones de 1970, 1986, 1994, 1998, 2018 y 2022.

En Qatar 2022 vivió la mejor actuación de su historia y la de todo el continente africano: alcanzó las semifinales y terminó en el cuarto lugar.

Con este boleto, Marruecos se suma a las selecciones que ya tienen asegurada su presencia en el torneo:

Anfitrionas

Estados Unidos

México

Canadá

Asia

Japón

Irán

Uzbekistán

Corea del Sur

Jordania

Australia

Conmebol

Argentina

Brasil

Ecuador

Uruguay

Paraguay

Colombia

Oceanía

Nueva Zelanda

África

Marruecos

هيا بنا الى الـــــمــــونـــديــــال ✈️



Official ✅ Our National Team secures its spot in the 2026 FIFA World Cup! 👏🏻🤩#DimaMaghrib 🇲🇦 | #WCQ pic.twitter.com/YNLSNwmFWT — Équipe du Maroc (@EnMaroc) September 5, 2025

La gesta inolvidable en Qatar 2022

Antes de Qatar, Marruecos solo había superado una vez la fase de grupos, en México 1986, donde fue eliminado en octavos de final. Sin embargo, en 2022 escribió una página histórica al convertirse en la primera selección africana en llegar a semifinales.

En la fase de grupos terminó líder del Grupo F, por encima de Croacia, Bélgica y Canadá.

Luego, en octavos, eliminó a España por penales, en cuartos venció 1-0 a la Portugal de Cristiano Ronaldo, y solo fue detenido en semifinales por Francia (2-0).

Finalmente, cayó 2-1 frente a Croacia en el partido por el tercer lugar.

