Malcom Dacosta anotó su primer gol con el Bournemouth de la Premier League

Malcom Dacosta comienza a dar pasos firmes hacia el primer equipo del Bournemouth. El mediocampista ecuatoriano, que también posee las nacionalidades española y ecuatoguineana, marcó este martes 4 de agosto su primer gol con el conjunto inglés durante la pretemporada.

El futbolista de 18 años, que ha representado a Ecuador en selecciones juveniles y también ha participado como sparring de la selección absoluta, sigue aprovechando cada oportunidad que recibe con el plantel principal de los ‘Cherries‘.

Malcom Dacosta marcó su primer gol con el Bournemouth

Aunque ya había integrado algunas convocatorias del primer equipo desde finales de 2025, recién en esta pretemporada comenzó a sumar minutos de forma constante.

Su debut con el primer plantel llegó el pasado 24 de julio, en la victoria 4-1 sobre el St. Pauli, donde tuvo sus primeros minutos oficiales en la preparación del club inglés y después volvió a tener actividad en el triunfo 5-2 contra el Augsburgo.

Sin embargo, fue este 4 de agosto, en el amistoso frente al Genoa de Italia, cuando dejó su primera gran huella.

El Bournemouth goleó 10-1 al conjunto italiano y Dacosta participó directamente en dos de las anotaciones.

El ecuatoriano ingresó desde el banco de suplentes y tuvo un impacto inmediato.

All the goals as we beat Serie A side Genoa 10-1 in a pre-season friendly 🙌 pic.twitter.com/qtfBcMXcnz — AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) August 4, 2026

A los 80 minutos aprovechó un balón suelto dentro del área y sacó un potente remate de zurda para marcar el 8-1, firmando así su primer gol con el primer equipo del Bournemouth.

Poco después volvió a ser protagonista. Probó con un potente disparo desde media distancia que fue rechazado por el arquero rival, pero el rebote fue aprovechado por Enes Ünal, quien convirtió el 10-1 definitivo.

Una de las grandes promesas del Bournemouth

Con apenas 18 años, Malcom Dacosta es uno de los proyectos más importantes de la cantera del Bournemouth.

El mediocampista ha completado todo su proceso formativo en el club inglés, pasando por las categorías Sub-18 y Sub-21, donde se ha consolidado como uno de los futbolistas más destacados de su generación.

Su crecimiento quedó reflejado recientemente cuando fue designado capitán del equipo Sub-21 en un torneo amistoso internacional, en el que el Bournemouth se proclamó campeón tras vencer a la Real Sociedad el pasado 2 de agosto.

Un nombre para seguir de cerca en Ecuador

Además de su progresión en Inglaterra, Dacosta es un futbolista que la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) sigue de cerca.

El volante ya ha representado a Ecuador en selecciones juveniles y ha formado parte de entrenamientos de la selección absoluta como sparring, por lo que su evolución en la Premier League podría abrirle las puertas de futuras convocatorias.