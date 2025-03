El primer partido suspendido por la fuerte lluvia en Quito se registró en la Superliga Femenina de futbol, este 9 de marzo del 2025. Un aguacero obligó a la paralización del cotejo Guerreras Albas, el equipo femenino de Liga de Quito, ante Espuce.

“A los 50 minutos del compromiso se paralizó el partido debido a la fuerte lluvia, se esperará de 15 a 20 minutos a que el clima mejore y si no se analizará la continuidad del partido”, confirmó LDU en su chat oficial de información.

En el momento de la decisión de las árbitras del cotejo, las Guerreras Albas ganaban por 3-0 a Espuce.

Sin embargo, la fuerte lluvia en Quito obligó a que se suspenda el cotejo.

Este domingo 9 de marzo del 2025 se registra una fuerte lluvia en Quito, en varios sectores.

En el norte de la ciudad hay aguaceros, como el que afectó en el sector de La Ofelia, El Condado y otros, cercanos al estadio Rodrigo Paz Delgado donde se disputaba el cotejo de las Guerreras Albas vs. Espuce.

La lluvia en Quito obligó a suspender el cotejo.

La Superliga Femenina 2025

La Superliga Femenina 2025 de Ecuador comenzó este 8 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer, con una jornada llena de emociones, goles y sorpresas.

En el primer partido de la competencia, Dragonas Independiente del Valle goleó 3-0 a Emelec en un contundente debut que dejó claro el potencial del equipo campeón.

El primer gol de la Superliga lo anotó Karen Litardo, quien abrió el marcador y dio paso a una victoria sólida para las Dragonas.

Nadia Chila y Niurka Bajaña completaron la goleada, mostrando el poder ofensivo de las campeonas defensoras.

Con esta victoria, Dragonas Independiente del Valle dejó claro que sigue siendo uno de los equipos más fuertes del torneo.

La primera expulsada

En otro de los partidos destacados, Universidad Católica sorprendió a Vinotinto FC con una victoria 3-1. Milagro Barahona anotó dos goles para las camarattas, mientras que Emily Delgado completó la victoria. Por parte de Vinotinto FC, Jeismar Cabeza descontó, pero no fue suficiente para evitar la derrota.

Por su parte, el encuentro entre Club Deportivo Macará y Ñañas, jugado en el Complejo La Providencia de Ambato, terminó en empate 0-0.

Este partido también tuvo su momento polémico, ya que Jessy Caicedo de Macará se convirtió en la primera expulsada del torneo.

Nuevo formato

La jornada inaugural mostró la competitividad de la Superliga, que este año introduce un formato renovado.

La competencia contará con 12 equipos, y a diferencia de temporadas anteriores, no habrá más grupos A y B.

Los equipos se enfrentarán en un formato de todos contra todos, con partidos de ida y vuelta. Al final de la fase regular, los cuatro mejores equipos avanzarán a las semifinales, y los ganadores disputarán la final para definir al campeón, quien representará a Ecuador en la Copa Libertadores Femenina 2025.

Este torneo promete emociones fuertes, con un nivel de fútbol femenino cada vez más competitivo en el país.

Los partidos del 9 de marzo del 2025

Liga de Quito vs. Club Espuce – 9 de marzo, 11:30 (Estadio Rodrigo Paz Delgado)

El Nacional vs. Leones del Norte – 9 de marzo, 12:00 (Complejo El Nacional)

Deportivo Ibarra vs. Barcelona SC – 9 de marzo, 12:00 (Estadio Olímpico Ciudad de Ibarra)

